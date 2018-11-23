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Шахматы. Китаянка Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира

Шахматы. Китаянка Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира
22:18 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер ugrachess

Новости спорта: Закончился женский шахматный чемпионат мира в Ханты-Мансийске.

Шахматную корону сохранила 27-летняя китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В финальном матче она победила россиянку Екатерину Лагно со счетом - 4:2.

Последний поединок оказался весьма драматичным. Сначала инициативой владела Лагно. Она сделала ничью черными в первой и третьей партиях и выиграла белыми - вторую. Причем китаянка доминировала в дебютной стадии, однако затем во время игры Екатерина не уступала сопернице.

Итак, Лагно осталось белыми сделать ничью, и корона досталась бы ей. Однако, у россиянки не получилось. Цзюй отлично провела партию и заслуженно победила.

На тай-брейке обе быстрые партии закончились вничью, а вот в двух десятиминутках победила именно китаянка. Завершился матч курьезным "ляпом" россиянки, которая на ровном месте подставила ферзя под коня.

Относительно выступления украинских шахматисток. С лучшей стороны проявили себя сестры Мария и Анна Музычук. Мария дважды отыгрывалась черными фигурами, что является настоящим подвигом. В полуфинале против Лагно у нее попросту не хватило сил на тай-брейке. По сути, она сама отдала этот поединок.

Но главный вывод после этого турнира, на мой взгляд, в том, что Мария вернулась в большие шахматы по-настоящему. После злополучного матча против китаянки Хоу Ифань львовянке понадобилось время, чтобы прийти в себя. И вот, по-моему, эта психологический кризис уже позади.

Отлично играла также и Анна Музычук. В четвертьфинале она уступила россиянке Александра Костенюк, но это был в определенной степени несчастный случай. В первой дополнительной партии Анна вдруг отдала козырную пешку, но и после этого нашла замечательное продолжение, однако почему забрала белого пехотинца не той ладьей... Если бы сыграла правильно, была бы ничья. Вместо этого - обидное поражение. Во второй встрече Анна была близка к тому, чтобы отыграться, однако не реализовала свои возможности.

Теперь обе сестры будут играть на турнире претендентов (Мария завоевала это право, попав в полуфинал чемпионата мира, а Анна - по рейтингу), и вполне возможно кто-то из них бросит вызов китаянке. Турнир пройдет в следующем году в два круга с участием восьми шахматисток.

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Шахматы, Екатерина Лагно, Новости шахмат, Альманах 2018, Цзюй Вэньцзюнь, Чемпионат мира по шахматам среди женщин.
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