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Алиев сыграл за футзальную команду Черкасс (Видео)

Алиев сыграл за футзальную команду Черкасс (Видео)
16:23 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Экс-игрок киевского Динамо сыграл матч за футзальную команду в чемпионате Черкасской области.

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо 33-летний Александр Алиев собрал аншлаг в черкасском дворце спорта "Будивельнык". Как анонсировалось ранее, Алиев был заявлен за одну из команд под названием Карбон.

В сегодняшнем матче Алиев отметился голевым пасом и голом. Это был не простой матч для команды Алиева, ведь после первого тайма на табло было 2:2.

После матча Александр Алиев рассказал, как оказался на турнире и прокомментировал дебютный матч в Черкассах.

Комментарий Александра Алиева после игры "Черкасскому спорту":

«Карбон» (Черкассы) – «Колос» (Чорнобай) 6:3 (2:2)

Голы: О.Раковский (2), Р.Полищук, А.Колос (2), А.Алиев – В.Деев, А.Клименко, В.Мартян.

Желтые: А.Панченко – Ю.Кривенко, В.Деев.

Удаление: В.Деев («Колос»).

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Александр Алиев, Футзал, Новости спорта, Новости футбола.
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