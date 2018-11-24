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В Украине проходит чемпионат мира по квестам Red Bull Escape Room!

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В Украине проходит чемпионат мира по квестам Red Bull Escape Room!
17:34 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Любители головоломок и квестов из почти 30 стран могут испытать свой ум и смекалку в отборочных этапах этого международного соревнования.

Red Bull Escape Room - чемпионат мира по прохождению квест-комнат, украинские отборочные этапы которого проходят в шести городах: Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе и Львове. Лучшая команда Украины будет представлять страну на Мировом Финале.

Заходите на mindgamers.redbull.com/escape/, выбирайте город и соревнуйтесь! Онлайн-квалификации открыто!

После прохождения онлайн квалификаций и локальных отборочных турниров, лучшие майндгеймеры со всего мира соберутся в марте 2019 года, чтобы побороться за Чемпионский титул второго Чемпионата Мира Red Bull Escape Room.

После первого в истории Чемпионата Мира по прохождению квест-комнат Red Bull Escape Room в Будапеште в 2017 году, Red Bull Mind Gamers снова проведет этот успешный турнир в 2019 году, и соберет лучших умников со всего мира. Напомним, в прошлый раз украинская команда из Одессы заняла второе место на Мировом финале, уступив титул словенцам. Поэтому в этом году есть все шансы побороться за первенство мира!

Онлайн-квалификации на сайте mindgamers.redbull.com/escape/ уже открыты для всех энтузиастов и экспертов по прохождению квестов. На втором этапе участники, прошедшие онлайн-квалификации, формируют команды из четырех человек и выбирают город, где будут соревноваться в оффлайн отборочном турнире, которые проходят в более чем 25 странах - от Австралии до Германии, Индии, Норвегии, и от США до Чили. Самая быстрая команда от каждой страны попадет на Финал Чемпионата Мира и получит шанс пройти никогда ранее невиданную квест-комнату под названием "Omni's Escape", разработанную выдающимся ученым Скоттом Николсоном. Это испытание позволит продемонстрировать навыки решения задач в квест-комнате со смешанной реальностью.

Украинские отборочные турниры Red Bull Escape Room проходят в течение ноября-декабря 2018 в Запорожье (17-18 ноября, ТРК "City Mall"), Днепре (24-25 ноября, ТРЦ "Караван"), а также в национальной сети кинотеатров «Планета кино» в Харькове (1-2 декабря), Одессе (8-9 декабря), Киеве (13, 15-16 декабря) и Львове (22-23 декабря).

Онлайн-квалификации городов открыты! Заходите и соревнуйтесь!

Отборочные этапы Чемпионата Мира по прохождению квест-комнат Red Bull Escape Room:
1. Онлайн квалификации (онлайн одиночная игра) на сайте https://mindgamers.redbull.com/escape/

2. Локальные отборочные командные турниры (оффлайн командная игра) - в различных городах по всему миру с мультитач кубом.

3. Чемпионат мира по прохождению квест-комнат (реальное прохождение квеста с лучшими командами из каждой страны).

Отборочные турниры пройдут в почти 30 странах:

Австралии, Австрии, Азербайджане, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Индии, Испании, Латвии, Литве, Германии, Норвегии, Южной Африке, Южной Кореи, Португалии, Словакии, Словении, США, Турции, Украине, Франции, Хорватии, Чили и Швейцарии

Любовь к играм

Первые квест-комнаты появились в Японии в 2007 году. Идея их создания была заимствована из видеоигр в стиле квест-комнат. В последние годы они стали широко известны по всему миру и сейчас популярны среди людей всех возрастов. Успех квест-комнат связан с мощным внутренним желанием человека играть и чувством достижения цели. Не только физически, но и морально. Спортивные соревнования долгое время были лучшей альтернативой такого сочетания, тогда как исключительно интеллектуальные и стратегические задачи часто ассоциировались с компьютерными или видео-играми. Сегодня же в таких играх можно продемонстрировать и свои физические способности, и навыки общения. Одним из самых распространенных и недавних примеров такого сочетания стали квест-комнаты. Они не только делают загадки и головоломки реальными и удовлетворяют при этом человеческое желание социально и физически взаимодействовать, но еще и гарантируют вам острые ощущения и решения интеллектуальных задач. Эта грандиозная развивающая игра стала частью Red Bull Mind Gamers с 2017 года.

Миссия: Omni's Escape

Поскольку платформа Red Bull Mind Gamers нацелена на создание сообщества любознательных и способных интеллектуалов, она предлагает интерактивные задания для тех, кто хочет бросить вызов самим себе, и в которых уже сейчас можно испытать себя на сайте mindgamers.redbull.com. Все головоломки и игры разработаны ведущими новаторами отрасли, в том числе специалистами Венского технического университета и всемирно известного Mассачусетского технического института. Одним из ведущих специалистов по дизайну квест-комнат является доктор Скотт Николсон, директор исследовательской лаборатории BGN университета Уилфрида Лорье в Брантфорд, Онтарио. Вместе со своей командой он отвечает за дизайн новой квест-комнаты для второго Чемпионата Мира. Результатом является игра под названием "Omni's Escape", что требует от участников креативности, логики, визуального мышления и стратегии, и является финальным препятствием для получения титула Чемпиона Мира. Соответственно, майндгеймеры в своих командах по 4 игрока будут тесно сотрудничать между собой на протяжении всей игры и применять свои лучшие интеллектуальные навыки, чтобы решить загадочную историю о лабораториях White Hat и фиктивном тренировочном лагере хакеров.

Украинские отборочные турниры Red Bull Escape Room проходят при поддержке сети кинотеатров Планета Кино и сети квест-комнат “Взаперти”.

О Red Bull Mind Gamers

Red Bull Mind Gamers - это глобальная платформа для интеллектуальных игр, развивающих мозг. На сайте mindgamers.redbull.com вы найдете множество игр, которые стимулируют мозг, головоломок и испытаний, а также статьи и рассказы о вселенной нашего ума. И когда вы решитесь испытать свои навыки в соревнованиях с другими, Red Bull Mind Gamers проводит международные интеллектуальные турниры, что дает возможность лучшим майндгеймерам попробовать свои силы в мировом масштабе. В них команды и отдельные игроки могут показать свои интеллектуальные способности в ряде сценариев на решение задач в различных дисциплинах - от квест-комнат до решения кубика Рубика.

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