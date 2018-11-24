Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Футбол. Результаты матчей 24 ноября
Футбол. Результаты матчей 24 ноября
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом

Биатлон. Кубок мира: расписание первых гонок сезона в Поклюке

Смотрите фото (5)
Биатлон. Кубок мира: расписание первых гонок сезона в Поклюке
18:22 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание всех гонок первого этапа КМ по биатлону, а также состав сборной Украины.

Вот и настал час нового сезона в биатлоне! Уже 2 декабря в словенской Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Этап продлится по 9 декабря.

Поклюка — горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м. 

Отметим, что программа этапа в Поклюке включает в себя сразу 5 видов гонок: одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно поэтому тренеры обеих команд решили включить в состав на одного человека больше, чем предусматривает квота сборной на некоторые виды гонок.

Напомним, в нынешнем сезоне в гонках с раздельным стартом сборная Украины имеет право выставлять четверых мужчин и пятерых женщин.

Кубок Мира, 1-й этап Поклюка

Время киевское

02.12.2018 - 13:00 - Супермикст

02.12.2018 - 15:30 - Смешанная эстафета

05.12.2018 - 15:15 - Инд. гонка, мужчины

06.12.2018 - 15:15 - Инд. гонка, женщины

07.12.2018 - 15:15 - Спринт, мужчины

08.12.2018 - 15:15 - Спринт, женщины

09.12.2018 - 12:45 - Гонка преследования, мужчины

09.12.2018 - 15:45 - Гонка преследования, женщины

Состав сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий

Новый сезон Кубка мира по биатлону в Украине будет транслировать UA: Перший

Анонс нового сезона 2018/19

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Поклюка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча
02 "Никогда не злите меня": Свитолина получила совет от Дэвида Хэя
03 Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
04 Усик рассказал, с кем было тяжелее: Гассиев - Беллью
05 Динамо планирует усилить атаку дебютантом сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь