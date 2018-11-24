Биатлон. Кубок мира: расписание первых гонок сезона в Поклюке

Вот и настал час нового сезона в биатлоне! Уже 2 декабря в словенской Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Этап продлится по 9 декабря.
Поклюка — горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м.
Отметим, что программа этапа в Поклюке включает в себя сразу 5 видов гонок: одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно поэтому тренеры обеих команд решили включить в состав на одного человека больше, чем предусматривает квота сборной на некоторые виды гонок.
Напомним, в нынешнем сезоне в гонках с раздельным стартом сборная Украины имеет право выставлять четверых мужчин и пятерых женщин.
Кубок Мира, 1-й этап Поклюка
Время киевское
02.12.2018 - 13:00 - Супермикст
02.12.2018 - 15:30 - Смешанная эстафета
05.12.2018 - 15:15 - Инд. гонка, мужчины
06.12.2018 - 15:15 - Инд. гонка, женщины
07.12.2018 - 15:15 - Спринт, мужчины
08.12.2018 - 15:15 - Спринт, женщины
09.12.2018 - 12:45 - Гонка преследования, мужчины
09.12.2018 - 15:45 - Гонка преследования, женщины
Состав сборной Украины
Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий
Новый сезон Кубка мира по биатлону в Украине будет транслировать UA: Перший
Анонс нового сезона 2018/19