Биатлон. Кубок мира: расписание первых гонок сезона в Поклюке

Новости спорта: Представляем расписание всех гонок первого этапа КМ по биатлону, а также состав сборной Украины.

Вот и настал час нового сезона в биатлоне! Уже 2 декабря в словенской Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Этап продлится по 9 декабря.

Поклюка — горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м.

Отметим, что программа этапа в Поклюке включает в себя сразу 5 видов гонок: одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Именно поэтому тренеры обеих команд решили включить в состав на одного человека больше, чем предусматривает квота сборной на некоторые виды гонок.

Напомним, в нынешнем сезоне в гонках с раздельным стартом сборная Украины имеет право выставлять четверых мужчин и пятерых женщин.

Кубок Мира, 1-й этап Поклюка

Время киевское

02.12.2018 - 13:00 - Супермикст

02.12.2018 - 15:30 - Смешанная эстафета

05.12.2018 - 15:15 - Инд. гонка, мужчины

06.12.2018 - 15:15 - Инд. гонка, женщины

07.12.2018 - 15:15 - Спринт, мужчины

08.12.2018 - 15:15 - Спринт, женщины

09.12.2018 - 12:45 - Гонка преследования, мужчины

09.12.2018 - 15:45 - Гонка преследования, женщины

Состав сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий

Новый сезон Кубка мира по биатлону в Украине будет транслировать UA: Перший

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