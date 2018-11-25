Хоккей. Кременчук разгромил МХК Динамо в Харькове

Новости спорта: Шесть шайб "горожане" забросили в третьем периоде.

В Харькове состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги - Париматч между МХК "Динамо" и "Кременчуком". Ранее команды встречались 21 ноября, и тот матч завершился победой "горожан" 5:1.

Традиционно для встреч МХК "Динамо" и "Кременчука", счёт в матче открыли подопечные Александра Савицкого – отличился капитан команды Тимур Гриценко.

Во втором периоде команды обменялись "дуплетами": сначала харьковчане вышли вперёд благодаря точным броскам Дмитрия Колядинского и Артёма Кобикова, а затем статус-кво вернули кременчужане – Иван Цыпнятов и Глеб Кривошапкин сделали счёт 2:3.

Третья двадцатиминутка стала провальной для команды Александра Сеуканда с самого начала. За первые 10 минут периода дубль оформил Иван Савченко и ещё один гол забил Руслан Ефимочкин – "динамовцы" же ответили лишь шайбой Алексея Сиротенко. После этого шайба побывала в воротах Тимура Мамедова ещё трижды – по очереди своими шансами воспользовались Тимур Гриценко, Виктор Тютченко и Алексей Ворона, причём последние два отличились в меньшинстве.

Таким образом "Кременчук" оформляет рекордную в нынешнем сезоне победу над МХК "Динамо", и увеличивает отрыв от "Днепра" до 7 очков. Харьковчане же не смогли приблизиться к занимающему 4-ю строчку "Белому Барсу", и отстают на 6 баллов.

Следующий матч регулярного чемпионата состоится завтра, 25 ноября, в Киеве – "Ледяные Волки" принимают "Донбасс" на ледовой арене "Шалетт". Начало встречи в 13:30, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

МХК "Динамо" - "Кременчук" 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Шайбы: 0:1 Гриценко (Савченко, Ворона), 04:13. 1:1 Колядинский (Халин), 23:35. 2:1 Кобиков (Максименко, Матвиенко - больш.), 24:32. 2:2 Цыпнятов (Фурса, Киселёв - больш.), 30:37. 2:3 Кривошапкин (Толстушко), 31:03. 2:4 Савченко (Ворона, Севрюгин), 42:34. 2:5 Ефимочкин (Муртищев), 43:52. 3:5 Сиротенко (Халин), 45:36. 3:6 Савченко (Гриценко, Ворона), 48:37. 3:7 Гриценко (Бельский), 54:55. 3:8 Тютченко (Красильников, Грицких - меньш.), 57:36. 3:9 Ворона - меньш.), 58:08.

МХК Динамо: Мамедов; Дегтярёв - Лисин, Матвиенко (А) - Наливайко, Скрипец - Шматько, Швоев - Бабчук; Чердак (К) - Ромащенко - Олейник, Худяков - Максименко (А) - Кобиков, Колядинский - Халин - Сиротенко, Скребела - Гайдамака - Пойманов.

Кременчук: Бояршинов; Толстушко - Грицких, Севрюгин - Бельский, Хришпенц - Боевых, Савицкий - Горлушко; Тютченко (А) - Красильников - Кривошапкин (А), Савченко - Гриценко (К) - Ворона, Киселёв - Фурса - Муртищев, Полищук - Цыпнятов - Ефимочкин.