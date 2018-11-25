Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)

Лайне, забив 5 шайб, побил сразу несколько рекордов НХЛ (Видео)

Лайне, забив 5 шайб, побил сразу несколько рекордов НХЛ (Видео)
16:54 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Таким образом, пента-трик юного финна Патрика Лайне вошел в самые различные статистические выкладки и списки рекордов.

Так, он стал самым молодым европейским игроком, кому удалось такое достижение. Среди всех игроков с пента-триками в истории лиги моложе Лайне (20 лет 219 дней) были только двое – Дон Мердок (1976 год, 19 лет 353 дня) и Уэйн Гретцки (20 лет 23 дня).

Также Патрик стал третьим хоккеистом в современную эпоху (начиная с сезона-1943/44), сделав 3 хет-трика за первые 22 матча сезона.

Но, возможно, самым интересным достижением финна является рекорд по хет-трикам среди игроков до 21 года. В карьере Лайне их уже 7, и это второе место в истории НХЛ. Первое принадлежит Уэйну Гретцки (12), но своей скорострельностью Патрик показал, что ничего невозможного для него нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, ХК Виннипег, Видео, Новости хоккея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
02 Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
03 Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Александрии
04 Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Фьюри
05 ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь