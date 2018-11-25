Лайне, забив 5 шайб, побил сразу несколько рекордов НХЛ (Видео)

Новости спорта: Таким образом, пента-трик юного финна Патрика Лайне вошел в самые различные статистические выкладки и списки рекордов.

Так, он стал самым молодым европейским игроком, кому удалось такое достижение. Среди всех игроков с пента-триками в истории лиги моложе Лайне (20 лет 219 дней) были только двое – Дон Мердок (1976 год, 19 лет 353 дня) и Уэйн Гретцки (20 лет 23 дня).

Также Патрик стал третьим хоккеистом в современную эпоху (начиная с сезона-1943/44), сделав 3 хет-трика за первые 22 матча сезона.

Но, возможно, самым интересным достижением финна является рекорд по хет-трикам среди игроков до 21 года. В карьере Лайне их уже 7, и это второе место в истории НХЛ. Первое принадлежит Уэйну Гретцки (12), но своей скорострельностью Патрик показал, что ничего невозможного для него нет.