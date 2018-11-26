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Игрок Мотора в третий раз в сборной тура гандбольной Лиги чемпионов

Игрок Мотора в третий раз в сборной тура гандбольной Лиги чемпионов
08:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Разыгрывающий запорожского Мотора Айденас Малашинскас вновь попал в сборную тура гандбольной Лиги чемпионов.

9 голов, хитрые передачи на партнеров, эффектные сольные проходы – это игра гандболиста «Мотора» Айденаса Малашинскаса в матче против словенского «Целе». Запорожцы одержали убедительную победу 36:27, а Малашинскас в очередной раз был признан лучшим плеймейкером тура в Лиге чемпионов. Эта позиция в символической сборной турнира остается моторовской уже четыре тура подряд. В 6-м, 8-м, и 9-м турах лушим разыгрывающим Лиги чемпионов стал Малашинскса, а в 7-м туре – Борис Пуховский.

Сборная лучших игроков 9 тура Лиги чемпионов

Левый крайний – Стефан Сигурманссон («Пик Сегед»)

Левый полусредний – Жилберте Дуарте («Барселона»)

Разыгрывающий – Айденас Малашинскас («Мотор»)

Правый полусредний - Дайнис Кристопанс («Вардар»)

Правый крайний – Вальтер Кринтц («Кристианштад»)

Линейный – Генрик Тофе Хансен (ПСЖ)

Вратарь – Роланд Миклер («Веспрем»)

Напомним, после уверенной победы над Целе запорожский Мотор занимает пятое место в своей группе Лиги чемпионов.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, Айденас Малашинскас.
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