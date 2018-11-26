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Хоккей: обзор матчей 19 тура Украинской хоккейной лиги (Видео)

Хоккей: обзор матчей 19 тура Украинской хоккейной лиги (Видео)
14:15 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Шатаут Олега Петрова, разгром от кременчужан в Харькове и сложный поединок в Киеве.

25 ноября завершился 19 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Париматч, в рамках которого «Днепр» всухую обыграл «Белый Барс», «Кременчук» разгромил харьковчан, а «Ледяные Волки» в напряжённом матче уступили «Донбассу».

«Днепр» - «Белый Барс» 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

Достаточно неплохой матч выдали белоцерковцы, особенно после проигранного ранее поединка со счётом 1:5. «Днепру» ещё на старте первого периода удалось открыть счёт, но дальше Кирилл Кучер надёжно держал на замке свои ворота и вплоть до третьего периода не позволял противнику отличиться в своих владениях.

Заключительный отрезок встречи для хозяев площадки стал самым результативным – херсонцы ещё дважды прошили голкипера белоцерковцев и добыли победу в этом матче. «Белый Барс», в свою очередь, так и не смог обойти лучшую в Лиге оборону и прошить Олега Петрова, который, к слову, записал себе в актив очередной "сухарь".

Таким образом, «Днепр» сохранил 4-очковое отставание от 1-го места в турнирной таблице по итогам 19 матчей. В свою очередь «Белый Барс» опережает МХК «Динамо» на 6 очков, имея на 2 проведённых игры больше.

МХК «Динамо» - «Кременчук» 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

Оборону харьковчане держали вплоть до третьей двадцамининутки, хотя до этого команда из Харькова подала неплохую заявку на победу в этом матче. Второй период клубы закончили с минимальным преимуществом «Кременчука» и ничто не предвещало разгромного исхода матча. Однако за последние 20 минут встречи кременчужане смогли 6 раз поразить ворота Тимура Мамедова, установив окончательный разгромный счёт 9:3.

Отметим, что ранее состав харьковской команды пополнил экс-капитан клуба и лучший бомбардир "регулярки" минувшего розыгрыша УХЛ Владимир Чердак. Именно этот переход может стать толчком для харьковчан выигрывать и показывать положительный результат. С другой стороны, уход главного тренера команды Александра Сеуканда после этого матча, не лучшим образом повлияет на будущий настрой команды.

Так что дальнейшее будущие харьковчан пока остается непредсказуемым и трудно предугадать, как именно дальше будет играть эта команда.

«Ледяные Волки» - «Донбасс» 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Этот матч стал настоящим сюрпризом как для киевских болельщиков, так и для донецкой команды. Мало того, что киевляне, играя в две пятёрки, оказали действительно достойный отпор чемпионам Украины, так ещё и усилиями Соломона Шапиро открыли счёт в поединке. Сам период завершился с минимальным преимуществом дончан 2:1.

Второй период команды вообще провели фактически наравне, забросив по две шайбы. И только в третьей двадцатиминутке усталость киевлян дала о себе знать и «Донбасс» с преимуществом в две шайбы вырвал очки у своего противника из Киева.

И хоть сама встреча закончилась победой донецкой команды, но «Волки» уверенно вступили в игру и ни на секунду не переставали бороться за игровое преимущество.

Напомним, что 20 тур Украинской хоккейной лиги – Париматч состоится 27, 28 и 29 ноября. 27 ноября в 18:45 «Белый Барс» в Белой Церкви примет «Донбасс», 28 ноября в 18:30 «Кременчук» встретится с «Ледяными Волками», а 29 ноября в 19:00 тур закроют «Днепр» и МХК «Динамо.

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