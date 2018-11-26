Анонс 20-го тура Украинской хоккейной лиги

Новости спорта: Каким будет двадцатый тур УХЛ: Днепр играет против Динамо, Донбасс отправляется в гости к Белому Барсу.

27 ноября

18:45 «Белый Барс» – «Донбасс», прямая трансляция – телеканал XSPORT

Судьба минувшей встречи этих команд решилась только в овертайме, а по ходу всего поединка команды действительно шли наравне. Более того, именно белоцерковцы вели 3:0 в счёте вплоть до экватора поединка.

«Белый Барс» показал фактически свой лучший матч в текущем розыгрыше УХЛ и имел неплохой шанс на победу в этом поединке. Но всё же не хватает ещё подопечным Константина Буценко концентрации и опыта, чтобы удерживать положительный результат вплоть до конца встречи.

Сейчас команде Константина Буценко на руку последний выматывающий поединок дончан в Киеве, который на удивление всех болельщиков завершился со счётом 6:4. А «Белый Барс», в свою очередь, хоть и не смог одолеть «Днепр» в двух предыдущих турах, но показал молниеносную работу над ошибками.

28 ноября

18:30 «Кременчук» – «Ледяные Волки», прямая трансляция – сайт XSPORT.ua

Прошлая встреча в Кременчуге прогнозировано закончилась разгромным счётом в пользу хозяев площадки и теперь общий счёт в четырёх встречах этих клубов стал 41:7 в пользу лидера чемпионата. Отметим, что этот матч стал очень результативным для форварда кременчужан Николая Киселёва, который трижды за пять минут поразил ворота киевлян.

Однако, после достаточно уверенного поединка против «Донбасса» киевляне на кураже могут вполне давать бой и лидеру текущего розыгрыша УХЛ. К слову, кременчужане подошли к встрече с «Волками» с двумя победами над МХК «Динамо», последняя из которых закончилась разгромным счётом 9:3 в пользу "горожан". Так что у обеих команд есть и амбиции, и запал на удачный поединок в 20 туре УХЛ.

Продолжит ли команда Александра Савицкого разгромную традицию встреч с «Ледяными Волками» или же киевляне всё-таки смогут показать свою хищную натуру? Ответы на эти вопросы все болельщики получать уже 28 ноября в 18:30.

29 ноября

19:00 «Днепр» – МХК «Динамо», прямая трансляция – сайт XSPORT.ua

На днях МХК «Динамо» удивил всех любителей хоккея двумя громкими новостями – сначала в клуб из «Донбасса» вернулся экс-капитан Владимир Чердак, а после разгромного матча против «Кременчука», команду покинул главный тренер Александр Сеуканд. Суматоха внутри клуба может существенно повлиять на исход будущего матча с «Днепром», который сполна сможет воспользоваться ошибками противника.

Кстати, херсонцы в двух минувших турах УХЛ дважды обыграли белоцерковский «Белый Барс» со счетами 5:1 и 3:0, что позволило команде Дмитрия Пидгурского сохранили 4-очковое отставание от 1-го места в турнирной таблице по итогам 19 матчей.

Отметим, что прошла встреча команд хоть и завершилась победой «Днепра» со счётом 2:0, однако по ходу поединка трудно было сказать, что "динамовцы" в чём-то уступали лидеру чемпионата. Единственная ошибка харьковчан – неумение ровно играть на протяжении всего поединка, что и мешает «Динамо» удерживать даже минимальное преимущество.