Сборная Украины завоевала 13 медалей чемпионата Европы по кикбоксингу

Новости спорта: Украинские кикбоксеры завоевали 13 наград чемпионата Европы в Словении.

В словенском городе Марибор завершился чемпионат Европы по кикбоксингу WAKO в разделах поинт-файтинг, фул-контакт, лайт-контакт и сольные композиции (музыкальные формы).

Украинская сборная завоевала на Евро 13 наград, сообщили Укринформу в пресс-службе Минмолодежьспорта.

"Титул чемпиона Европы среди спортсменов весовой категории свыше 91 кг в разделе фул-контакт выиграл Иван Ткаченко из Черкасс", - отметили в пресс-службе.

Олеся Булгакова завоевала "серебро" и "бронзу" в мягком стиле с оружием. Серебряные награды в копилку сборной добавили Павел Замятин в лайт-контакте (74 кг) и Владислав Гида в фул-контакте (60 кг).

По количеству медалей, завоеванных на европейском первенстве в Мариборе, Украина заняла седьмую строчку.