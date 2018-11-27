Карлсен и Каруана сыграли вничью в 12-й раз

Новости спорта: Шахматисты не выявили сильнейшего в классике.

Двенадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась вничью.

Гроссмейстеры разыграли уже привычный для этого матча челябинский вариант сицилианской защиты. Каруана, игравший белыми, получил дебютный перевес, но затем Карлсену удалось перехватить инициативу. Тем не менее, уже на 31-м ходу соперники согласились на ничью.

Матч за звание чемпиона мира. Двенадцатая партия

Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США) 0,5 : 0,5

Счет матча — 6:6

Это была последняя партия классического формата матча. Теперь Карлсена и Каруану ожидает тай-брейк, который включает в себя 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.