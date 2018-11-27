Уайт назвал имена возможных соперников Нурмагомедова

Новости спорта: Глава UFC заявил, что трое бойцов претендуют на бой.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что остался доволен поединком чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгегором. Также он назвал имена бойцов, с которыми в следующий раз может сразиться Нурмагомедов.

"Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором побил все рекорды, это был великолепный поединок. Хабиб в нем выиграл, и это значит, что в дальнейшем он может встретиться с американцами Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье, либо же провести матч-реванш с Конором", - цитирует главу UFC ESPN.

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 7 октября в США и завершился победой Хабиба в четвертом раунде.

Ранее Уайт заявил, что чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру придеться несладко, если он захочет выступать в UFC.