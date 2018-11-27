Жданов прокомментировал ситуацию в спорте после введения военного положения

Новости спорта: Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал ситуацию с военным положением.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook заявил, что ни один спортивный турнир национального и международного уровня, который запланирован в областях, где введено военное положение, не будет отменен.

"Как и раньше, ограничения относительно проведения массовых спортивных мероприятий могут применяться только в случае наличия информации о серьезной опасности для граждан, которая получена от Службы безопасности Украины и правоохранительных органов, – подчеркнут Жданов. – Министерство молодежи и спорта, соответствующие национальные федерации по видам спорта и организаторы соревнований отдельно будут информировать общество про каждый такой случай. При этом, разумеется, при проведении массовых спортивных мероприятий в данное время будут усилены меры безопасности".

Напомним, что речь идет о Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Вчера в УЕФА заверили, что матч Лиги Европы в Полтаве между Ворсклой и лондонским Арсеналом состоится, несмотря на ситуацию с военным положением в стране.