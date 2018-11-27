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Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке

Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
16:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Дебютные гонки в словенской Поклюке пропустит Юлия Джима.

Тренеры женской и мужской команд Украины определились с составом на стартовый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Эту информацию подтвердил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

В частности, стали известны составы эстафетных команд. Именно эстафеты откроют первый этап Кубка мира 2 декабря.

Гонки 2 декабря

Одиночный микст: Анастасия Меркушина, Артем Тищенко.

Смешанная эстафета: Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прима, Дмитрий Пидручный.

Этап Кубка мира в Поклюке откроет новый биатлонный сезон 2018/19. Первый этап пройдет с 2 по 9 декабря. Трансляция всех гонок будет на UA-Перший.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Микст.
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