Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке

Тренеры женской и мужской команд Украины определились с составом на стартовый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Эту информацию подтвердил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
В частности, стали известны составы эстафетных команд. Именно эстафеты откроют первый этап Кубка мира 2 декабря.
Гонки 2 декабря
Одиночный микст: Анастасия Меркушина, Артем Тищенко.
Смешанная эстафета: Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прима, Дмитрий Пидручный.
Этап Кубка мира в Поклюке откроет новый биатлонный сезон 2018/19. Первый этап пройдет с 2 по 9 декабря. Трансляция всех гонок будет на UA-Перший.