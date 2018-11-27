Украинская бегунья Михайлова стала второй на Cross des Myriades

Новости спорта: Украинка Дарья Михайлова уступила лишь кенийке на финише соревнований во Франции.

Украинка Дарья Михайлова финишировала второй на международных соревнованиях по кроссу Cross des Myriades, которые проходили в Сен-Приест (Франция).

Дарья Михайлова показала второй результат на дистанции 5,22 км, ее время - 19.17 мин. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

"Золото" на этой дистанции получила кенийка Сузан Джепту с результатом 18.43 мин, "бронзу" - Нелли Джепкоеч, которая отстала от Михайловой на десять секунд.

У мужчин победителем ста кениец Пауль Мелли. Дистанцию 9,34 км он преодолел за 30.28 мин. Его и серебряного призера соревнований эфиопа Тешоме Даба разделили лишь десятые секунды. Третьим финишную черту пересек еще один атлет из Кении Стефен окалины (30.50 мин).