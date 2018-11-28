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В составе мужской сборной Украины по биатлону произошла замена

В составе мужской сборной Украины по биатлону произошла замена
09:08 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: Семенов заменит Пидручного на первом этапе нового биатлонного сезона.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сообщил об изменениях в составе на смешанные эстафеты на первом этапе Кубка мира, который стартует в Поклюке 2 декабря.

«К сожалению, это было связано с некоторыми проблемами со здоровьем у Артема и Димы, у которых были сложности с дыханием из-за простуды. Поэтому мы решили освободить их от этой контрольной гонки (в Обертиллахе — прим.).

«По состоянию на этот момент могу сказать, что Прима уже готовится к первым стартам, а вот восстановление Пидручного еще продолжается. И те проблемы, которые есть у Димы, немного нарушают нашу стратегию подготовки к первым стартам: в смешанной эстафете Пидручный стартовать не будет, и вместо него выступит Сергей Семенов», — цитирует тренера Biathlon.com.ua.

Санитра также прокомментировал выбор в пользу Тищенко для участия в одиночном миксте.

«Стратегия подготовки к первым стартам разрабатывалась заранее, и мы изначально готовили к этому старту Артема. Одиночная эстафета — специфическая гонка, а Тищенко сейчас не только в стрельбе, но и в физической готовности демонстрирует прогресс. И я уверен, что именно к этой гонке Артем готов хорошо».

Этап Кубка мира в Поклюке откроет новый биатлонный сезон 2018/19 и продлится со 2 по 9 декабря. Одиночная смешанная эстафета пройдет в 13:00 по Киеву в воскресенье, 2 декабря, а классическая смешанная эстафета — в 15:00.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный, Юрай Санитра.
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