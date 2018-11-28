Хоккей: Донбасс в Белой Церкви разгромил Белый Барс

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09:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Дончане предрешили исход встречи во втором периоде.

27 ноября матчем между «Белым Барсом» и «Донбассом» стартовал 20 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Париматч.

Матч команды начали на равных, создавая острые моменты у ворот противников. Стоит отметить, что белоцерковцы достаточно много времени проводили в зоне своего оппонента, заставляя здорово понервничать донецкую команду. Однако, счёт заброшенным шайбам всё же открыл капитан дончан Виктор Захаров, который, реализуя большинство, подарил неплохое преимущество своей команде.

Во втором периоде дончанам удалось отправить ещё три шайбы в ворота Кирилла Кучера, что во многом и предрешило исход сегодняшнего матча. Оторваться в счёте дончане смогли благодаря голам Севастьяна Карпенко, Александра Костикова и Ильи Гончарова. «Белый Барс», в свою очередь, смог ответить только одной заброшенной шайбой – Павел Таран своим фирменным броском от синей линии лишил Богдана Дьяченко шанса на "сухарь" в этом матче.

Третья двадцатиминутка прошла по сценарию предыдущей – дончане только наседали на ворота Кирилла Кучера и старались увеличить счёт на табло. К середине периода это дало свои плоды – Дмитрий Игнатенко в большинстве забросил пятую шайбу в ворота противника и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, что следующий поединок 20 тура состоится завтра, 28 ноября, в 18:30 в Кременчуге, где местный «Кременчук» примет «Ледяных Волков». Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте XSPORT.ua.

«Белый Барс» – «Донбасс» 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 Захаров (Гончаров, - больш.), 19:20; 0:2 Карпенко (Денискин), 25:20; 0:3 Костиков (Кирющенков, Захаров), 27:15; 0:4 Гончаров (Костиков), 30:05; 1:4 Таран (Васильев, Тимченко, -больш.), 33:29; 1:5 Игнатенко (Кирющенков, Захаров, - больш.), 48:53.

Белый Барс: Кучер (Качула); Таран (А) - Гребеник, Ядловский (А) - Логач, Гриценко - Грицюк, Васильев - Буняк; Арабов - Печерских - Тимченко (К), Куцевич - Качан - Бородай, Дурдыев - Ружников - Панченко, Панов - Андрощук - .

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Жовнир - Александров, Григорьев - Фирсов; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Кирющенков - Захаров (К) - Костиков, Луговой - Карпенко - Денискин, Новиков - Свищев - Мостовой.

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Хоккей, Спорт, Новости спорта, Новости хоккея, ФК Донбасс.
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