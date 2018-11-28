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Джима рассказала, почему не бежит в эстафетах

Джима рассказала, почему не бежит в эстафетах
16:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о планах на новый сезон.

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила, когда планирует стартовать в новом сезоне кубка мира.

«Все хорошо, не переживайте, я выступала в составе команды Украины и, конечно, продолжаю бегать за Украину. Что касается эстафет, то я не отказывалась от них (не знаю откуда у вас возникают такие вопросы). По поводу первого этапа: надеюсь, что все будет хорошо и начну сезон с индивидуальной гонки.

В микс-эстафетах я не бегу, так сообщил мне старший тренер команды пару дней назад, я уважаю это решение. Все знают, что я готовилась не в команде и соответственно не имела возможности сравнить свою готовность с девушками, я понимаю нюансы индивидуальной подготовки, поэтому полностью принимаю решение федерации, надеюсь все тоже понимают и обсуждению оно не подлежит. Я рада, что мне дали шанс выступить в личных гонках, верю, что все будет хорошо и уже в Хохфильцене, не исключаю, что вы сможете меня увидеть в составе эстафеты», - написала Джима на своей странице в Facebook.

Напомним, первые гонки сезона стартуют 2 декабря.

Тренерский штаб решил не ставить Джиму на смешанную эстафету.

Гонки 2 декабря

Одиночный микст: Анастасия Меркушина, Артем Тищенко.

Смешанная эстафета: Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прима, Сергей Семенов (Дмитрий Пидручный заболел и пропустит гонку).

Расписание первого этапа Кубка мира в Поклюке: 2 - 9 декабря.

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Биатлон, Новости спорта, Юлия Джима, Новости биатлона.
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