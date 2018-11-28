Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

Новости спорта: Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в финале турнира обыграл американца Фабиано Каруану.

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил титул, обыграв претендента, американца Фабиано Каруану, на тай-брейке матча за мировую шахматную корону, который проходил в Лондоне (Великобритания).

После 12 партий в классические шахматы, которые завершились вничью, Карлсену потребовались всего три партии по правилам рапида (25 минут плюс 10 секунд на ход), чтобы сохранить за собой титул сильнейшего шахматиста планеты. Норвежец, дважды играя белыми фигурами и один раз чёрным цветом, выиграл тай-брейк со счётом 3-0.

Впервые Карлсен стал чемпионом мира по шахматам в 2013 году. Для норвежца это была третья защита титула. Каруана впервые принимал участие в матче за звание сильнейшего шахматиста планеты.