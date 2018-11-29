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Кременчук в очередной раз разгромил Ледяных Волков

Кременчук в очередной раз разгромил Ледяных Волков
08:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Хет-трики на свой счёт записали Руслан Ефимочкин и Иван Савченко.

В Кременчуге состоялся второй матч 20 тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Париматч, в рамках которого местный «Кременчук» принимал «Ледяных Волков». Напомним, что ранее «Донбасс» в Белой Церкви обыграл «Белый Барс».

Матч кременчужане начали более, чем просто уверенно, с первой же минуты трижды поразив ворота противника. Однако ещё до середины первого периода «Волки», усилиями Ивана Федосова и Игоря Боронило, смогли сократить своё отставание от кременчужан до минимальных 3:2.

Но уже к концу первой двадцатиминутки "горожане" полностью завладели игровым преимуществом и смогли увеличить разрыв в счёте до 6:2 – дважды за одну минуту отличился Руслан Ефимочкин и ещё один гол себе в актив записал Глеб Кривошапкин.

На протяжении оставшихся двух периодов кременчужане, повторяя сценарии всех предыдущих встреч команд, смогли довести счёт до разгромных 12:2, а «Ледяные Волки», в свою очередь, так и не смогли ещё раз отличиться в воротах Никиты Петленко, , который, к слову, провёл свой первый поединок в форме кременчужан в текущем сезоне.

Отметим, что хет-триками в составе кременчужан отметились Руслан Ефимочкин и Иван Савченко, а также дубль себе в актив записал капитан команды Тимур Гриценко.

12:2 и «Кременчук» отрывается на 10 очков в турнирной таблице от своего ближайшего конкурента «Днепра», а киевляне провели очередной трудный матч, но так и остались на последнем месте в текущем розыгрыше чемпионата.

Напомним, что следующий матч 20 тура Украинкой хоккейной лиги – Париматч состоится уже завтра, 29 ноября, в 19:00 между херсонским «Днепром» и харьковским МХК «Динамо». Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте XSPORT.ua.

«Кременчук» – «Ледяные Волки» 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Савченко, 1:10; 2:0 Роганов (Фура, Цыпнятов, - больш.), 6:08; 3:0 Цыпнятов (Роганов), 8:55; 3:1 Федосов (Шабанов, Фроленко, - больш.), 9:25; 3:2 Боронило (Микульчик, Овчинников), 13:39; 4:2 Ефимочкин (Фурса), 17:32; 5:2 Ефимочкин (Горлушко, Полищук), 18:09; 6:2 Кривошапкин (Тютченко, Толстушко), 19:10; 7:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 24:11; 8:2 Гриценко (Ворона, Белский), 28:10; 9:2 Савченко (Ворона, - больш.), 37:14; 10:2 Ефимочкин (Муртищев, Полищук), 39:09; 11:2 Савченко, 42:21; 12:2 Полищук, 43:59.

Кременчук: Петленко (Гордюшин); Толстушко - Грицких, Севрюгин - Бельский, Роганов - Боевых, Савицкий - Горлушко; Тютченко (А) - Красильников - Кривошапкин (А), Савченко - Гриценко (К) - Ворона, - Фурса - Муртищев, Полищук - Цыпнятов - Ефимочкин.

Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Фроленко - Микульчик (А), Федосов - Чикида, - , - ; Овчинников (К) - Дворник - Боронило, Черемнов (А) - Шапиро - Шабанов, Найдёнов - Крючёнкин.

 

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Хоккей, Новости спорта, ХК Кременчук, ХК Ледяные Волки.
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