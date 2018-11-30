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Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019

Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр 2019
12:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Талисманом II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом следующего года, стал рыжий лисенок Лесик.

В конкурсе приняли участие люди не только со всех уголков Беларуси, но и зарубежья, сообщили в пресс-службе НОК Украины.

"Результатом коллективного творчества стало создание непосредственно самого талисмана Евроигор, разработка легенды и реализации идеи созданного символа", - отметили в пресс-службе.

Лесик - веселый, азартный и по-белорусски добрый и дружелюбный зверек. О том, что 2019-й будет самым ярким годом в жизни Лесика и спортивной Европы, свидетельствует надпись на его кепочке. Зеленый цвет на футболке означает развитие и гармонию, а черные шорты - дисциплину и решительность. Желтая шерстка - символ его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о несокрушимости персонажа, а фрагметнты красного цвета отражают энергичность.

ІІ Евроигры состоятся в столице Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года.

Добавим, что I Европейские игры прошли 2015 году в Баку (Азербайджан). На престижном спортивном форуме континента украинская команда завоевала 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых), заняв по количеству наград 6-е место, а по золотым медалям - 8-е среди 50-ти стран-участниц.

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Европейские игры, Лисенок Лесик, Минск-2019.
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