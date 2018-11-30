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Днепр дома уверенно переиграл МХК Динамо

Днепр дома уверенно переиграл МХК Динамо
15:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Херсоне состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором "Днепр" принимал МХК "Динамо".

Харьковчане более активно начали встречу, однако пропустили первыми. На экваторе первого периода счёт в матче открыл форвард "Днепра" Иван Золотухин, сблизи переигравший голкипера "динамовцев". Херсонский клуб продолжил играть на контратаках, и вновь это сработало на 18-й минуте матча – успешно сыграл на добивании Николай Коляда.

Во втором периоде "Днепр" взял инициативу в свои руки, и довёл разницу в счёте до уверенной. Никита Коваленко отдавал поперечную передачу на своего одноклубника, но шайба попала в конёк защитнику МХК "Динамо" и закатилась в ворота – Тимур Мамедов был бессилен.

В середине третьего периода "динамовцы" усилиями Алексея Сиротенко смогли отквитать один гол, но статус-кво буквально тут же восстановил всё тот же Никита Коваленко. Уверенная победа "Днепра" 4:1, и вновь херсонцы отстают от 1-го места в турнирной таблице на 7 очков, имея игру в запасе.

Следующий игровой день в чемпионате УХЛ - Пари-Матч пройдёт 1 декабря, когда состоится сразу три матча. В 13:50 МХК "Динамо" принимает "Белый Барс" (трансляция – XSPORT.ua), в 16:30 "Ледяные Волки" сыграют с "Днепром" (трансляция – XSPORT.ua). Центральный матч тура начнётся в 15:30, когда начнётся игра "Донбасса" против "Кременчука" – этот матч будет показан на телеканале XSPORT.

"Днепр" - МХК "Динамо" 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Золотухин (Сирченко), 09:56. 2:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:30. 3:0 Коваленко (Пугачёв, Афанасьев - больш.), 26:23. 3:1 Сиротенко (Забулонов, Чердак - больш.), 50:36. 4:1 Коваленко (Макарицкий, Жвачкин), 52:30.

Днепр: Петров; Декало - Шулешов, Афанасьев - Сирченко, Матусевич - Кругляков, Шпак - Пугачёв; Бондаренко - Коляда (К) - Янишевский (А), Коваленко - Жвачкин (А) - Макарицкий, Мацейко - Золотухин - Болдырев, Брага - Тимченко - Целогородцев.

МХК Динамо: Мамедов; Скрипец - Дегтярёв (А), Забулонов - Лисин, Бабчук - Наливайко; Чердак (К) - Ромащенко - Худяков, Колядинский - Максименко (А) - Пойманов, Скребела - Халин - Сиротенко.

 

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Кременчук, МХК Динамо, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки, Никита Коваленко.
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