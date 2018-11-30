ММА. Файткард турнира WWFC 13 в Киеве

Новости спорта: Стал известен файткард турнира WWFC 13 по смешанным единоборствам, который состоится 15 декабря в Киеве.

15 декабря 2018 года в киевском Дворце Спорта пройдет профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13. Организатор – международный ММА-промоушен World Warriors Fighting Championship.

На турнире состоится 9 поединков с участием бойцов из Украины, Франции, Польши, Бразилии, Австрии, Швейцарии, Азербайджана, Молдовы и Беларуси.

Главное событие вечера – первая защита чемпионского пояса Романа Долидзе.

Файткард WWFC 13

Т.В.А.* vs. Владислав Семенцов (1-1; Каменское, Украина)

три раунда по 5 минут в весе до 61 кг

Эдуард Лазаревич (2-0, Беларусь) vs. Рабиль Сабирли (3-3, Днепр, Украина):

три раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Т.В.А.* vs. Денис Бондарь (6-2; Харьков, Украина)

три раунда по 5 минут в весе до 57 кг

Александру Инсуратсель (6-2; Молдова) vs. Али Хусейнов (6-1; Николаев, Украина):

три раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Морган Шарриер (13-6; Франция) vs. Марко Ковачевич (9-2;Швейцария):

три раунда по 5 минут в весе до 61 кг

Моктар Бенкаси (16-7; Франция) vs. Руслан Хажмурзаев (3-0; Киев, Украина):

три раунда по 5 минут в весе до 63 кг

Маркос Родригес (29-13; Бразилия) vs. Магомед Озниев (7-0; Австрия):

три раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Малик Мерад (23-16; Франция) vs. Игорь Потеря (11-2; Киев, Украина):

три раунда по 5 минут в весе до 93 кг

Титульный бой

Михаил Пастернак (13-3; Польша) vs. Роман Долидзе (5-0; Украина/Грузия):

бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 93 кг