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Футзал. Состав сборной Украины на матчи против Португалии

Футзал. Состав сборной Украины на матчи против Португалии
18:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Наставник сборной Украины Александр Косенко назвал состав на матчи против действующих чемпионов Европы.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко назвал состав сборной Украины на товарищеские матчи против действующих чемпионов Европы сборной Португалии.

Состав сборной Украины

Вратари: Кирилл Цыпун («Продексим»), Дмитрий Литвиненко («ЭРА-ПАК», Чехия), Евгений Иваняк (ХИТ)

Полевые игроки: Николай Грицына («Сталица», Беларусь), Николай Белоцерковец, Петр Шотурма, Игорь Корсун (все – «Продексим»), Александр Педяш (ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба – «Ураган»), Виталий Радевич («Энергия»), Дмитрой Сорокин («Экономац», Сербия), Олег Еремин («Титан»), Сергей Малышко («БЧ», Белорусь).

Отметим, что в состав сборной впервые вернулся Иваняк, который не играл за национальную команду после чемпионата Европы. В свою очередь, Косенко не вызвал на матчи с Португалией лучшего футзалиста Украины последних двух лет Сергея Журбу (ХИТ) и лучшего бомбардира текущего розыгрыша чемпионата Игоря Салтанова («Кардинал-Ровно») на счету которого 16 забитых мячей в дести матчах.

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Футзал, Новости футзала, Сборная Украины по футзалу, Евгений Иваняк, СборнаяУкраины.
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