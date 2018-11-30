Футзал. Состав сборной Украины на матчи против Португалии

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко назвал состав сборной Украины на товарищеские матчи против действующих чемпионов Европы сборной Португалии.
Состав сборной Украины
Вратари: Кирилл Цыпун («Продексим»), Дмитрий Литвиненко («ЭРА-ПАК», Чехия), Евгений Иваняк (ХИТ)
Полевые игроки: Николай Грицына («Сталица», Беларусь), Николай Белоцерковец, Петр Шотурма, Игорь Корсун (все – «Продексим»), Александр Педяш (ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба – «Ураган»), Виталий Радевич («Энергия»), Дмитрой Сорокин («Экономац», Сербия), Олег Еремин («Титан»), Сергей Малышко («БЧ», Белорусь).
Отметим, что в состав сборной впервые вернулся Иваняк, который не играл за национальную команду после чемпионата Европы. В свою очередь, Косенко не вызвал на матчи с Португалией лучшего футзалиста Украины последних двух лет Сергея Журбу (ХИТ) и лучшего бомбардира текущего розыгрыша чемпионата Игоря Салтанова («Кардинал-Ровно») на счету которого 16 забитых мячей в дести матчах.