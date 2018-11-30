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Хоккей. Видео обзор матчей 20 тура УХЛ

Хоккей. Видео обзор матчей 20 тура УХЛ
15:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Видео обзор матчей 20-го тура Украинской хоккейной лиги - Париматч.

Уверенная победа "Донбасса", разгром от "Кременчука" и поражение МХК "Динамо"

29 ноября завершился 20 тур Украинской хоккейной лиги – Париматч, в рамках которого "Донбасс" уверенно обыграл "Белый Барс", "Кременчук" вновь разгромил "Ледяных Волков", а МХК "Динамо" в Херсоне уступило херсонскому "Днепру".

"Белый Барс" – "Донбасс" 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Можно сказать, что этой победой дончане взяли своеобразный реванш у противника из Белой Церкви за прошлую напряжённую встречу в Дружковке. Рвение "Донбасса" победить стало понятно еще до экватора встречи, когда в воротах белоцерковцев уже побывало 4 шайбы, что автоматически не оставило шансов "барсам" отыграться.

Особенно мотивированным на этот матч был капитан дончан Виктор Захаров, который, во-первых, открыл счёт в матче, а, во-вторых, набрал 3(1+2) результативных балла, неоднократно бросая по воротам противника.

Таким образом, по ходу поединка можно сделать вывод, что упорные тренировки и работа над ошибками "Донбасса" под руководством нового-старого тренера Сергея Витера наконец-то начинают давать свои плоды, а Константину Буценко всё ещё предстоит воспитывать молодой коллектив, чтобы "барсы" смогли доводить до победы матчи против лидеров чемпионата.

"Кременчук" – "Ледяные Волки" 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)

Этот матч прогнозировано закончился с разгромным счётом в пользу лидера чемпионата, который и в этом матче спешил доказать своё преимущество. Разрыв между этими командами в турнирной таблице составляет 49 очков, да и находятся клубы на разных полюсах текущего розыгрыша УХЛ.

Эта ситуация и отразилась на табло – киевляне "посыпались" ещё на старте поединка, что позволило более опытному "Кременчуку" раз за разом пользоваться ошибками "Волков" и только увеличивать счёт в матче. Таким образом "горожане" отправили в ворота противника из Киева 12 шайб, на что команда Николая Сидорова смогла ответить лишь двумя результативными бросками.

К слову, хет-триками в составе кременчужан отметились Руслан Ефимочкин и Иван Савченко, а также дубль себе в актив записал капитан команды Тимур Гриценко.

Стоит отметить, что в воротах "Кременчука" свой первый матч в текущем розыгрыше УХЛ сыграл Никита Петленко, который достойно защищал ворота своей команды, не разрешая киевлянам отыгрывать пропущенные шайбы.

"Днепр" - МХК "Динамо" 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Хоть "динамовцы" и начали эту встречу гораздо увереннее своего оппонента, но счёт заброшенным шайб открыли херсонцы. Две пропущенные фактически "в раздевалку" достаточно сильно подкосили харьковчан, которые смогли прошить Олега Петрова лишь в третьем периоде.

В свою очередь, херсонский клуб только наращивал свой прессинг и уже к третьей двадцатиминутке полностью завладел игровым преимуществом, отправив в общей сложности в ворота Тимура Мамедова 4 шайбы. Снова на харьковскую команду повлияли ошибки в обороне и не умение удерживать результат в матче. Этим и воспользовался "Днепр", заработав очередные три очка и сократив отставание от "Кременчука" до семи баллом.

Напомним, что 21 тур Украинской хоккейной лиги – Париматч состоится 1 декабря. Сначала в 13:50 МХК "Динамо" примет "Белый Барс" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), потом в 15:30 "Донбасс" сразится с "Кременчуком" (прямая трансляция – телеканал XSPORT), а в 16:30 тур закроют "Ледяные Волки" и "Днепр" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua).

 

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Кременчук, МХК Динамо, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки.
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