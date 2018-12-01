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Впервые в Украине: национальный Dota 2 турнир Red Bull River Runes

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Впервые в Украине: национальный Dota 2 турнир Red Bull River Runes
08:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Украине впервые проходит Red Bull River Runes - национальный турнир по Dota 2 в формате 1х1 с LAN-финалом в Киеве.

Победитель этого турнира сможет поехать на один из Dota 2 Major-турниров.

Red Bull R1v1r Runes - это турнир нового формата для поклонников Dota 2, которые хотят попробовать свои силы в одиночку. Лучшие игроки Украины по итогу открытых квалификаций приедут на LAN-финал в Киев, а победитель получит право поехать на один из Major турниров по Dota 2!

Для украинских геймеров Red Bull R1v1r Runes начался с 8 отборочных турниров, которые на протяжении ноября-декабря проходят онлайн на сайте оператора турнира - игровой медиа-площадке StarLadder. В каждом отборочном турнире будет определяется 2 победителя, которые и поедут на LAN-финал. Уже в Киеве, 29 декабря, все 16 участников сыграют за право поехать на один из Dota 2 Major турниров.

Регистрация на отборочные турниры открыта и вместе с расписанием доступна по ссылке redbull.ua/riverrunes. Впереди еще 5 отборочных турниров – 1-го, 4-го, 8-го, 10-го и 15-го декабря. 

LAN-финал Red Bull R1v1r Runes пройдет 29 декабря в Киев Киберспорт Арене, по адресу: г. Киев, ул. Вадима Гетьмана, 13, около станции метро “Шулявская”.

Кроме главного подарка победителя, каждый финалист Red Bull River Runes в зависимости от занятого места получит отличные геймерские девайсы от HyperX - клавиатуры, гарнитуры, мыши и наушники – чтобы еще больше поднять свои умения.

Мод Red Bull R1v1r Runes немного отличается от классической Dota 2 и привычного многим режима 1х1, и нацелен на то, чтобы сделать игру динамичнее и интереснее. Оба игрока начинают с Blink Dagger, Bottle, Observer Ward и курьером. Также оба начинают с 6 уровнем и всеми полагающимися способностями, а время смерти героев значительно уменьшено и зависит от поведения героя на линии и агрессии на крипах.

На 15 минуте игры под башнями обоих героев появятся Divine Rapiers, а особо ловкие игроки смогут не только получить свою, но и украсть Рапиру оппонента.

Опыт, золото и другие аспекты игры остались классическими, так что изучать глобально игру заново не придется. А вот поведение крипов на линии сильно удивит опытных игроков и откроет новые возможности для тех, кто готов изучать механику их поведения. Для ознакомления с модом Red Bull R1v1r Runes, нажмите тут.

Регистрация на Red Bull R1v1r Runes доступна по ссылке.

О Dota 2

Dota 2 - это многопользовательская онлайн боевая арена, созданная как модификация игры WarCraft3. Эта модификация стала широко известной, и это привело к разработке полноценной игры на ее основе, права на которую сейчас принадлежат корпорации Valve. Ежегодно во всем мире проводятся несколько турниров по Dota 2 с миллионами участников.

Две команды, лагеря которых расположены друг напротив друга по диагонали, играют в Dota 2 на одной квадратной карте. Команда Radiant находится в левом нижнем углу карты, а команда Dire - в правом верхнем. Три линии - нижняя, центральная и верхняя - соединяют два лагеря, и река пересекает карту с верхнего левого до нижнего правого угла. Густая растительность и джунгли занимают место между тремя линиями. Цель игры - разрушить башню (которая называется Ancient) в лагере вражеской команды. Для того, чтобы это сделать, каждый игрок в составе команды из пяти участников, руководит героем и вступает в бой с вражескими героями. В Dota 2 есть 115 героев, каждый из которых наделен уникальными возможностями и имеет индивидуальный стиль игры.

Dota 2 проходит в режиме реального времени; это означает, что игроки постоянно совершенствуют героев, собирают предметы, повышают уровень и идут в бой. Когда героя убивают, он перерождается в своем лагере после небольшой задержки. Все эти перестановки и комбинирования в игре поддерживают ее быстрый темп, и заставляют игрока быть постоянно активным, чтобы достичь первенства.

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Red Bull, Киберспорт, DotA 2, DotA, Red Bull River Runes.
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