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Нурмагомедов и Макгрегор узнали своих следующих соперников в UFC

Нурмагомедов и Макгрегор узнали своих следующих соперников в UFC
21:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Хабиб и Конор пока не могут выйти в клетку из-за суда.

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что хочет устроить мини-турнир за титул в лёгком весе между Конором Макгрегором, Тони Фергюсоном, Дастином Порье и Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне никогда не обсуждался. Сейчас Конороу имеет смысл провести бой с Дастином Порье. Тони Фергюсон встретится с Хабибом Нурмагомедовым в титульном поединке. А затем победители этих поединков встретятся друг с другом.

Но сейчас главный вопрос — когда в октагон смогут вернуться Хабиб и Конор. Для начала должно пройти заседание спортивной комиссии в Неваде. Надеюсь, Хабиб Нурмагомедов не получит больше одного года отстранения за инцидент на турнире UFC 229», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
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