Украинка сенсационно завоевала "бронзу" на Кубке IBU

Новости спорта: Украинская биатлонистка заняла третье место в спринте.

Первый биатлонный подиум сезона для украинской команды принесла Надежда Белкина! Во второй из спринтерских гонок первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведском Идре, наша спортсменка идеально справилась со стрельбой, став одной из четырех стопроцентных снайперов спринта! И хотя по чистому ходу в начале сезона ей пока сложно соперничать с лидерами, за счет характера Надя удержала место на пьедестале почета!

Результаты спринта:

1. Элизабет Хогберг – 23.13,2 (0+1)

2. Надин Хорхлер – +45,9 (1+0)

3. Надежда Белкина – +53,2 (1+0)

18. Ольга Абрамова – +1.37,5 (1+0)

19. Мария Кручова – +1.41,3 (0+1)

40. Анна Кривонос – +2.43,7 (1+0)

41. Яна Бондарь – +2.47,2 (4+1)

69. Валерия Дмитренко – +5.15,9 (1+3)

На финише Белкина уступила лишь представительнице сборной хозяев Элизабет Хогберг и немке Надин Хорхлер, которые закончили спринт с одним кругом штрафа. К слову, биатлонистки Швеции пока не отдают соперницам побед на домашнем этапе Кубка IBU.