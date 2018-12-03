Пидгрушная прокомментировала результаты смешанной эстафеты в Поклюке

Новости спорта: Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете в Поклюке

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете в Поклюке, где она вместе с Витой Семеренко, Сергеем Семеновым и Артемом Примой заняла 9-е место.

«Всегда хочется быть выше. Почему лишь 9-е место? Наверное, не хватило скорости, учитывая то, что при таком же количестве запасных патронов французы – на первом месте. Где больше потеряли, на трассе или на рубеже, не могу сказать. Посмотрим расшифровки. Скорей всего, везде понемножку.

Бежалось мне средне. Я вообще немного переживала перед этим стартом, поскольку два года у меня был конкретный спад. Рада, что справилась со стрельбой, обошлась без дополнительных патронов. На последнем круге постаралась добавить скорости, но это ударило по ногам. Результатами не особо удивлена, поскольку первые гонки – они всегда такие, что выскакивают какие-то команды, которых не ждут наверху», — считает Пидгрушная.