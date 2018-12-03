Меркушина: Я очень горда и наслаждалась этой гонкой

Новости спорта: Украинская биатлонистка прокомментировала третье место в смешанной эстафете.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свой успех в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Меркушина вместе с Артемом Тищенко уже в первой гонке сезона завоевали медаль – с одним дополнительным патроном украинский дуэт занял третье место, уступив только командам Норвегии и Австрии.

«Я очень счастлива. Для меня это первая гонка и сразу подиум, я очень горда и наслаждалась этой гонкой. Много солнца и веселья.

Поклюка для меня — счастливое место, здесь я становилась чемпионкой Европы в индивидуальной гонке. А в 2021 году тут будет проходить Чемпионат мира и, думаю, я захвачу с собой сестру и вместе мы заберем все медали (смеется)», - сказала Меркушина в эфире телеканала Матч ТВ.

Анастасия Меркушина в Поклюке в третий раз стала призером Кубка мира. В прошлом сезоне украинка завоевала серебро в Контиолахти в смешанной эстафете, а два года назад в классической эстафете в той же Поклюке помогла Украине занять третье место.