Пидгрушная: Два года у меня был конкретный спад

Новости спорта: Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная прокомментировала старт сезона.

Олимпийская чемпионка 2014 года Елена Пидгрушная прокомментировала 9-е место национальной сборной Украины в общем зачете смешанной эстафеты на стартовом этапе Кубка мира в Поклюке.

"Конечно, всегда хочется быть выше. Почему только девятое место? Наверное, не хватило скорости, учитывая, что при таком же количестве запасных патронов французы на первом месте. Где больше потеряли, на трассе или на рубеже, не могу сказать.

Бежалось мне средне. Я вообще немного переживала перед этим стартом, поскольку два года у меня был конкретный спад", — приводит слова Пидгрушной Biathlon.com.ua.

Напомним, смешанная эстафета первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке завершилась уверенной победой французской сборной.

Ранее сообщалось, что Пидгрушная заняла второе место в контрольной гонке на Кубке Швейцарии.