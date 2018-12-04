Скачать
Среда, 05.12.2018
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Хэмилтон заявил, что хочет попробовать свои силы в другом виде спорта

Хэмилтон заявил, что хочет попробовать свои силы в другом виде спорта
23:26 Вт, 4 Декабрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Британский гонщик рассказал о своей любви к мотоциклам.

Пятикратный чемпион мира, пилот команды Мерседес, Льюис Хэмилтон заявил, что очень любит мотогонки и хотел бы выступить в них.

"Всегда любил двухколесную технику больше, чем четырехколесную. С самого детства хотел мотоцикл, но очень благодарен отцу, что он купил мне карт. Теперь у меня новая любовь — управлять байком на трассе. Очень уважаю тех, кто ездит на мотоциклах. У нас разные дисциплины, но автоспорт и мотогонки объединяют такие качества, как ловкость, терпение и смелость.

Я бы очень хотел бы выступить в мотогонках, но у профессиональных гонщиков совсем другой уровень, так что просто катаюсь по трассе в удовольствие", — цитирует британца ESPN.

Напомним, Льюис Хэмилтон завершил чемпионский сезон победой в Абу-Даби.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все украинские чемпионы мира по боксу
02 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
03 Золотой мяч 2018: за кого голосовала Украина
04 Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
05 Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь