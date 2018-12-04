Хэмилтон заявил, что хочет попробовать свои силы в другом виде спорта

Новости спорта: Британский гонщик рассказал о своей любви к мотоциклам.

Пятикратный чемпион мира, пилот команды Мерседес, Льюис Хэмилтон заявил, что очень любит мотогонки и хотел бы выступить в них.

"Всегда любил двухколесную технику больше, чем четырехколесную. С самого детства хотел мотоцикл, но очень благодарен отцу, что он купил мне карт. Теперь у меня новая любовь — управлять байком на трассе. Очень уважаю тех, кто ездит на мотоциклах. У нас разные дисциплины, но автоспорт и мотогонки объединяют такие качества, как ловкость, терпение и смелость.

Я бы очень хотел бы выступить в мотогонках, но у профессиональных гонщиков совсем другой уровень, так что просто катаюсь по трассе в удовольствие", — цитирует британца ESPN.

Напомним, Льюис Хэмилтон завершил чемпионский сезон победой в Абу-Даби.