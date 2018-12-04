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Россиянин дисквалифицирован за допинг решением спортивного арбитражного суда

Россиянин дисквалифицирован за допинг решением спортивного арбитражного суда
20:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Спортивный арбитражный суд принял решение по россиянину Александру Крушельницкому.

Российский керлингист Александр Крушельницкий дисквалифицирован решение спортивного арбитражного суда (CAS) на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отстранение официально начинается с 12 февраля 2019 года. Стоит отметить, что Александра Крушельницкого ранее хотели отстранить только на 2 года.

Ранее сообщалось, что Крушельницкий не прошел допинг-тест на Олимпийских играх в Южной Кореи. Россиянин попался на рекордном количестве мельдония в организме. После этого у Крушельницкого и его пары Анастасии Брызгаловой отоборали бронзовые медали Олимпийских игр.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Допинг, Спортивный арбитражный суд, Александр Крушельницкий, Керлингист.
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