Россиянин дисквалифицирован за допинг решением спортивного арбитражного суда

Новости спорта: Спортивный арбитражный суд принял решение по россиянину Александру Крушельницкому.

Российский керлингист Александр Крушельницкий дисквалифицирован решение спортивного арбитражного суда (CAS) на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отстранение официально начинается с 12 февраля 2019 года. Стоит отметить, что Александра Крушельницкого ранее хотели отстранить только на 2 года.

Ранее сообщалось, что Крушельницкий не прошел допинг-тест на Олимпийских играх в Южной Кореи. Россиянин попался на рекордном количестве мельдония в организме. После этого у Крушельницкого и его пары Анастасии Брызгаловой отоборали бронзовые медали Олимпийских игр.