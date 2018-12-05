Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка

Новости спорта: 5 декабря в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка.

В среду, 5 декабря, в словенской Поклюке состоится индивидуальная гонка среди мужчин. За сборную Украины по биатлону выступят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий. Первый этап Кубка мира по биатлону продлится до 9 декабря.

Начало трансляции - в 15:15 UA-Перший

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку.

Об этом Дмитрий Пидручный сообщил в комментарии "Украинский Биатлон".

"Со здоровьем уже лучше, приступил к тренировкам. Полностью нормально тренируюсь, готовлюсь к спринту. Но всего несколько дней тренируюсь. К индивидуальной гонке не успею набрать нужные кондиции", - сказал Пидручный.

Отметим, что по итогам прошлого сезона обладателем Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках стал норвежец Йоханнес Бе.