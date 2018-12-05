Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка

В среду, 5 декабря, в словенской Поклюке состоится индивидуальная гонка среди мужчин. За сборную Украины по биатлону выступят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий. Первый этап Кубка мира по биатлону продлится до 9 декабря.
Начало трансляции - в 15:15 UA-Перший
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку.
Об этом Дмитрий Пидручный сообщил в комментарии "Украинский Биатлон".
"Со здоровьем уже лучше, приступил к тренировкам. Полностью нормально тренируюсь, готовлюсь к спринту. Но всего несколько дней тренируюсь. К индивидуальной гонке не успею набрать нужные кондиции", - сказал Пидручный.
Отметим, что по итогам прошлого сезона обладателем Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках стал норвежец Йоханнес Бе.