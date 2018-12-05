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Сборная Украины сыграла вничью с Португалией (Обзор матча)

Сборная Украины сыграла вничью с Португалией (Обзор матча)
11:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Украины по футзалу провела вничью первый товарищеский матч против сборной Португалии.

Подопечные Александра Косенко сумели отыграться после 0:2 на последних минутах матча. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Начало встречи выдалось не слишком удачным для украинской команды. Уже на 5-й минуте забитым мячом в команде Жоржа Браза отличился Фернандо Кардинал, а во втором тайме автоголом отметился Николай Грицына. Самой интересной и приятной для украинцев в этом матче стала последняя пятиминутка. На 36-й минуте Дмитрий Сорокин отквитал один мяч, а через 60 секунд после этого Александр Косенко взял минутный перерыв и это дало свои плоды. Украинцы пошли в атаку с пятым полевым и на 38-й минуте Николай Микитюк отметился дебютным голом в футболке национальной команды.

Таким образом, первое противостояние между сборными Украины и Португалии завершилось ничейным результатом – 2:2.

Португалия - Украина - 2: 2 (1: 0)

Португалия: Соуза, Коэльо, Сесилио, Госпожа, Брито - Хуго, Мендонца, Нилсон, Коричневый (к), Кардинал, Марсиу, Фрейтас, Тьягиньо, Гальвао, Паулета

Украина: Литвиненко (к), Микитюк, Фаренюк, Корсун, Шотурма - Ципун, Радевич, Сорокин, Ник. Грицына, Малышко, Белоцерковец, Еремин, Педяш

Голы: Кардинал (5) - Грицына (24 АГ), Сорокин (36), Микитюк (38)

Следующая товарищеская игра состоится сегодня и начнется в 21.00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Футзал, Новости футзала.
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