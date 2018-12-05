УХЛ: Кременчук в боевом матче переиграл Днепр

Новости спорта: Пятая победа команды Олександра Савицкого в шести очных матчах против подопечных Дмитрия Пидгурского.

Начало матча было за «горожанами». Гости активно начали прессинговать оппонентов, что вылилось в быстрый гол Алексея Вороны после ассиста от Тимура Гриценко. «Днепр» продолжал слабо играть в обороне, но от создания моментов «щуки» отказываться не желали. Тем не менее, в середине первого периода шайба в воротах Олега Петрова оказалась во второй раз. Иван Савченко удвоил преимущество кременчужан. 2:0 после первого периода.

Вторая 20-минутка не была столь бескомпромиссной в исполнении «Кременчука». Под конец периода нападающий «Днепра» Кирилл Бондаренко прекрасным броском дезориентировал кипера гостей, сократив отставание в счете до одного гола.

Во время третьего периода было заброшено по одной шайбе у каждой из команд. В составе «Кременчука» отличился Виктор Тютченко, который не дал защитникам соперника «накрыть» себя и поразил дальний угол ворот хозяев. Под сам конец матча Филипп Матвиенко освежил обстановку в поединке. Новичок «Днепра» точным броском поставил точку в матче. 3:2 в пользу «Кременчука», лидер чемпионата отрывается от преследователей.

«Днепр» – «Кременчук» 2:3 (0:2; 1:0; 1:1)

Шайбы: 0:1 Ворона (Гриценко), 01:10. 0:2 Савченко, 11:42. 1:2 Бондаренко, 36:25, 1:3 Тютченко, 48:02. 2:3 Матвиенко, 59:20.

Днепр: Петров (Сурканов); Декало - Шулешов, Афанасьев - Матвиенко, Сирченко - Пугачёв, Будько - ; Бондаренко - Коляда (К) - Янишевский (А), Жвачкин (А) - Ромащенко - Макарицкий, Золотухин - Мацейко - Коваленко, Тимченко - Брага - Целогородцев.

Кременчук: Бояршинов (Гордюшин); Тютченко (А) - Красильников, Савченко - Гриценко (К), Зайцев - Фурса, Ефимочкин - Роганов; Цыпнятов - Толстушко - Грицких, Ворона - Севрюгин - Горлушко, Киселёв - Хришпенц - Боевых, Муртищев - Савицкий.