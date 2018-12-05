УХЛ назвала лучших игроков ноября

Новости спорта: УХЛ назвала лучших хоккеистов в ноябре и определила лучшую шайбу месяца.

Украинская хоккейная лига продолжает традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги. Напомним, что индивидуальные призы получают лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий по итогам каждого месяца. Отдельной награды удостаивается автор наиболее красиво заброшенной шайбы.

Лучшим вратарем ноября стал представитель херсонского Днепра Олег Петров. В 6 матчах голкипер пропустил 8 шайб, заработав коэффициент надежности 1.37 и отбив 95,7% бросков. 2 встречи из 6 стали "сухими" для вратаря Днепра.

Лучшим игроком линии обороны стал Всеволод Толстушко из Кременчука. В 8 матчах защитник набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +7. Хорошо проявил себя Толстушко в матчах против прямых конкурентов – Днепра и Донбасса, заработав по результату трех встреч с ними полезность +1.

Лучшим форвардом месяца стал другой представитель Кременчука Николай Киселев. Нападающий ударно провел ноябрь, набрав в 7 матчах 11 (6+5) очков. Особенно выдающейся для Киселева стала игра против Днепра, завершившаяся победой "горожан" (5:4) – там форвард принял участие во всех шайбах своей команды, оформил хет-трик и сделал 2 результативные передачи.

Автором наиболее красивой заброшенной шайбы в ноябре стал нападающий Днепра Кирилл Бондаренко. После броска Сергея Афанасьева шайба отрикошетила от вратаря, и Кирилл Бондаренко, будучи в окружении защитников команды соперника, в воздухе подбил игровой снаряд прямо над плечом голкипера:

Напомним, что в состав экспертной комисии входят представители спортивного департамента УХЛ.