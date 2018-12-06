Украинские биатлонисты об индивидуальной гонке в Поклюке

Новости спорта: Сергей Семенов, Артем Прима и Артем Тищенко прокомментировали итоги индивидуальной гонки в Поклюке.

По окончании мужской индивидуальной гонки своими эмоциями поделились украинские сборники.

Сергей Семенов

Первую половину сезона, думаю, у меня будет основная ставка на стрельбу, а потом по чуть-чуть будем пробовать добавлять ногами. В сегодняшней гонке не могу сказать, что чувствовал себя комфортно. На самом деле очень тяжело бежалось – видно, что ещё не хватает запаса функционального. Последние пару подъемов уже на зубах шел. Но помогло то, что с Гараничевым вместе держался. На самом деле я даже немного удивлён, что так много проиграл на первом круге. Но потом, не с легкостью, конечно, но в одинаковом темпе уже с Гараничевым шёл дальше и иногда обгонял. Последний круг мы менялись периодически.

В стрельбе тоже не всё гладко было на самом деле. Судя по тому, что показывали тренеры на планшете, на первой стрельбе пару габаритов прошло и стоя тоже не сказал бы, что слишком уверенно. Но ноль есть ноль. Это очень хороший результат и я доволен. В конце пришлось поработать, как всегда, но пока что не готов ещё функционально на 100%.

Артем Прима

Гонка сложилась не совсем так, как хотелось – потому что было два промаха лёжа. Сделал по одной ошибке на каждом огневом рубеже. А стоя уже собрался и отработал чисто. Что касается лыж, то спасибо сервису - лыжи сегодня хорошо работали. Также чувствовал себя неплохо, в принципе. И на трассе смог так распределить силы на «двадцатку», что на последнем круге пытался добавить.

Что касается трассы, то было видно уже на пристрелке, что она разбивается. Когда выходишь - под тобой снег проваливается, и с каждым кругом всё хуже и хуже. Мне понравился второй круг в гонке. Там меня догнал Долль, он отстрелялся на лежке быстрее, потому что я немного задержался, не будучи уверенным в стрельбе. И мы проработали с ним вместе второй круг, неплохо вышло пробежать.

Артем Тищенко

Стрельбой доволен - сейчас она у меня хорошо получается. Но ходом сегодня было очень тяжело. Трасса была очень разбитой, даже стоять на ногах было нелегко, не говоря о том, чтобы концентрироваться на технике. Первые три круга держался рядом с Решем и Лапшиным, а на последних двух кругах пришлось работать одному - на трассе уже почти никого не было. По своим возможностям пытался добавить на последних километрах. Стрелял я не быстро, делал акцент на качество, и, считаю, это оправдало себя.