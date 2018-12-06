Скачать
Четверг, 06.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Футбол. Результаты матчей 5.12.2018
Футбол. Результаты матчей 5 декабря
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Украинские биатлонисты об индивидуальной гонке в Поклюке

Украинские биатлонисты об индивидуальной гонке в Поклюке
16:29 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта: Сергей Семенов, Артем Прима и Артем Тищенко прокомментировали итоги индивидуальной гонки в Поклюке.

По окончании мужской индивидуальной гонки своими эмоциями поделились украинские сборники.

Сергей Семенов

Первую половину сезона, думаю, у меня будет основная ставка на стрельбу, а потом по чуть-чуть будем пробовать добавлять ногами. В сегодняшней гонке не могу сказать, что чувствовал себя комфортно. На самом деле очень тяжело бежалось – видно, что ещё не хватает запаса функционального. Последние пару подъемов уже на зубах шел. Но помогло то, что с Гараничевым вместе держался. На самом деле я даже немного удивлён, что так много проиграл на первом круге. Но потом, не с легкостью, конечно, но в одинаковом темпе уже с Гараничевым шёл дальше и иногда обгонял. Последний круг мы менялись периодически.

В стрельбе тоже не всё гладко было на самом деле. Судя по тому, что показывали тренеры на планшете, на первой стрельбе пару габаритов прошло и стоя тоже не сказал бы, что слишком уверенно. Но ноль есть ноль. Это очень хороший результат и я доволен. В конце пришлось поработать, как всегда, но пока что не готов ещё функционально на 100%.

Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в ПоклюкеЧитать полностью

Артем Прима

Гонка сложилась не совсем так, как хотелось – потому что было два промаха лёжа. Сделал по одной ошибке на каждом огневом рубеже. А стоя уже собрался и отработал чисто. Что касается лыж, то спасибо сервису - лыжи сегодня хорошо работали. Также чувствовал себя неплохо, в принципе. И на трассе смог так распределить силы на «двадцатку», что на последнем круге пытался добавить.

Что касается трассы, то было видно уже на пристрелке, что она разбивается. Когда выходишь - под тобой снег проваливается, и с каждым кругом всё хуже и хуже. Мне понравился второй круг в гонке. Там меня догнал Долль, он отстрелялся на лежке быстрее, потому что я немного задержался, не будучи уверенным в стрельбе. И мы проработали с ним вместе второй круг, неплохо вышло пробежать.

Артем Тищенко

Стрельбой доволен - сейчас она у меня хорошо получается. Но ходом сегодня было очень тяжело. Трасса была очень разбитой, даже стоять на ногах было нелегко, не говоря о том, чтобы концентрироваться на технике. Первые три круга держался рядом с Решем и Лапшиным, а на последних двух кругах пришлось работать одному - на трассе уже почти никого не было. По своим возможностям пытался добавить на последних километрах. Стрелял я не быстро, делал акцент на качество, и, считаю, это оправдало себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Артем Прима, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Артем Тищенко, Поклюка-2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
02 Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
03 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
04 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
05 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь