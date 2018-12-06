Биатлон. Комментарии призеров мужской индивидуальной гонки

Новости спорта: Призеры мужской индивидуальной гонки в Поклюке поделились эмоциями после финиша.

Мартен Фуркад

У меня ушло много времени, чтобы начать выигрывать в Поклюке. Не думаю, что это из-за рельефа трассы, или высоты - мне все здесь нравится, но да, потребовалось время и теперь я способен побеждать здесь снова и снова.

Мы думали, ночью выпадет снег, как минимум 5 сантиметров, поэтому я выбрал поздний стартовый номер. Но сегодня утром по приезду на стадион увидел - идет дождь со снегом. В тот же момент я понял, что это было худшее решение, которое я мог принять. Но время не вернуть назад, так что пришлось приложить больше усилий по ходу гонки. Я доволен своей чистой стрельбой, поскольку только нули, при таком неудачном стартовом номере, могли помочь мне оказаться на пьедестале.

Раньше, еще до того, как Франк Бадью пришел в нашу команду, я уже делал эту ошибку на стрельбе - не совсем правильно ложился на коврик с винтовкой (на первом огневом). В этот раз я знал, что тренер следит за мной и, даже если бы я попал все пять, не был бы мной доволен. Поэтому пришлось перевести дыхание, немного поменять положение, отложить выстрел чтоб быть уверенным, что он пройдет.

Йоханнес Кюн

Для меня честь быть сегодня на пьедестале! Думаю, еще в прошлом году я показал на что способен на лыжне. Правда, сегодня я не был уверен в своей форме, но все удалось! Мне повезло на огневом рубеже и это главное, ведь чистая стрельба - основа индивидуальной гонки.

Прошел только один старт - рано считать проценты попадания и говорить об улучшении моей работы на огневом. Мы много работали над этим компонентом летом, но мне нужно провести больше гонок с чистыми рубежами, чтобы с уверенностью говорить об успехе.

Когда я увидел, что Мартен стартует так поздно, очень удивился. Сомневаюсь, что он выиграл у меня из-за какого-то тактического преимущества поздего стартового номера - не в сегодняшнем случае (смеется). И даже если бы это было так, я все равно был бы доволен! Второе место - отличный результат для меня!

Симон Эдер

Да, я уже был на пьедестале в этом сезоне и, думаю, это сделало сегодняшний старт немного легче для меня в эмоциональном плане. Но во время гонки я чувствовал себя не очень хорошо из-за высоты, поэтому не слишком торопился на огневых, чтобы сработать наверняка. Доволен, что получилось пройти рубежи чисто - это было моей целью на сегодня.

Если сравнивать с Уле, я еще очень даже молод для биатлона в свои 35(смеется)! Да, большинство атлетов младше меня, но в моем плане выступление на Олимпиаде в Пекине, так что следующие 4 года я буду трудиться над тем, чтоб оставаться на уровне.