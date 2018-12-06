Скачать
Четверг, 06.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Футбол. Результаты матчей 5.12.2018
Футбол. Результаты матчей 5 декабря
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Биатлон. Комментарии призеров мужской индивидуальной гонки

Биатлон. Комментарии призеров мужской индивидуальной гонки
16:37 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: Призеры мужской индивидуальной гонки в Поклюке поделились эмоциями после финиша.

Мартен Фуркад

У меня ушло много времени, чтобы начать выигрывать в Поклюке. Не думаю, что это из-за рельефа трассы, или высоты - мне все здесь нравится, но да, потребовалось время и теперь я способен побеждать здесь снова и снова.

Мы думали, ночью выпадет снег, как минимум 5 сантиметров, поэтому я выбрал поздний стартовый номер. Но сегодня утром по приезду на стадион увидел - идет дождь со снегом. В тот же момент я понял, что это было худшее решение, которое я мог принять. Но время не вернуть назад, так что пришлось приложить больше усилий по ходу гонки. Я доволен своей чистой стрельбой, поскольку только нули, при таком неудачном стартовом номере, могли помочь мне оказаться на пьедестале.

Раньше, еще до того, как Франк Бадью пришел в нашу команду, я уже делал эту ошибку на стрельбе - не совсем правильно ложился на коврик с винтовкой (на первом огневом). В этот раз я знал, что тренер следит за мной и, даже если бы я попал все пять, не был бы мной доволен. Поэтому пришлось перевести дыхание, немного поменять положение, отложить выстрел чтоб быть уверенным, что он пройдет.

Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в ПоклюкеЧитать полностью

Йоханнес Кюн

Для меня честь быть сегодня на пьедестале! Думаю, еще в прошлом году я показал на что способен на лыжне. Правда, сегодня я не был уверен в своей форме, но все удалось! Мне повезло на огневом рубеже и это главное, ведь чистая стрельба - основа индивидуальной гонки.

Прошел только один старт - рано считать проценты попадания и говорить об улучшении моей работы на огневом. Мы много работали над этим компонентом летом, но мне нужно провести больше гонок с чистыми рубежами, чтобы с уверенностью говорить об успехе.

Когда я увидел, что Мартен стартует так поздно, очень удивился. Сомневаюсь, что он выиграл у меня из-за какого-то тактического преимущества поздего стартового номера - не в сегодняшнем случае (смеется). И даже если бы это было так, я все равно был бы доволен! Второе место - отличный результат для меня!

Симон Эдер

Да, я уже был на пьедестале в этом сезоне и, думаю, это сделало сегодняшний старт немного легче для меня в эмоциональном плане. Но во время гонки я чувствовал себя не очень хорошо из-за высоты, поэтому не слишком торопился на огневых, чтобы сработать наверняка. Доволен, что получилось пройти рубежи чисто - это было моей целью на сегодня.

Если сравнивать с Уле, я еще очень даже молод для биатлона в свои 35(смеется)! Да, большинство атлетов младше меня, но в моем плане выступление на Олимпиаде в Пекине, так что следующие 4 года я буду трудиться над тем, чтоб оставаться на уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Поклюка-2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
02 Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
03 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
04 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
05 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь