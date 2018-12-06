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В течении 2015-2018 годов украинские паралимпийцы завоевали 392 медали

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В течении 2015-2018 годов украинские паралимпийцы завоевали 392 медали
22:39 Чт, 6 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: dsmsu.gov.ua

Новости спорта: 6 декабря в Минмолодежьспорта состоялось торжественное гашение памятной марки, посвященной яркому успеху украинской команды на XII зимних Паралимпийских играх.

С таким неординарным событием паралимпийскую спортивную семью поздравил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщили в пресс-службе министерства.

"Это прекрасная возможность еще раз отметить наших паралимпийцев и всех людей с инвалидностью, которые занимаются спортом. Мне очень приятно поздравить спортсменов с этим событием и отметить, что в течении 2015-2018 годов украинские паралимпийцы завоевали 392 медали, из которых 132 - наивысшей пробы, а такой 121 серебрянуюя и 139 бронзовых. Это прекрасный успех", - подчеркнул министр.- Помимо приветствий, я абсолютно искренне желаю вам дальнейших побед. Буду и в дальнейшем поддерживать паралимпйицев, дефлимпийцев, всех, кто занимается спортом людей с инвалидностью".

По словам Жданова, в рамках продолжения политики безбарьерности уже дано поручение о дополнении информационных табличек в Минмолодежьспорта шрифтом Брайля. Министр также обратился в ПАО "Укрпочта" с просьбой оказать спонсорскую помощь национальной паралимпийской и дефлимпийской сборным командам Украины.

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич рассказал, что инициатором выпуска марки стало именно ПАО "Укрпочта". На марке изображены чемпионы и призеры национальной паралимпийской сборной Украины, которые в нынешнем году в Пхенчхане завоевали 22 высокие награды.

"Это мероприятие станет для Национального комитета спорта инвалидов Украины своеобразным ярким подведением итога уходящего года и настройкой паралимпийцев-зимников на новый спортивный сезон 2018/2019", - отметил Валерий Сушкевич.

Как отметил первый заместитель генерального директора ПАО "Укрпочта" Александр Перцовский, марку в честь украинских паралимпийцев предприятие изготовило впервые. Ее тираж - 130 000 экземпляров.

Участие в торжествах также приняли заслуженный мастер спорта Украины, многократная чемпионка и призер зимних Паралимпиад по лыжным гонкам и биатлону, Герой Украины, лучшая спортсменка Паралимпиады-2006 Елена Юрковская и представители паралимпийских и дефлимпийских сборных команды Украины по различным видам спорта.

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Игорь Жданов, Почтовые марки, Паралимпийский спорт, Паралимпиада-2018.
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