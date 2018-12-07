Собака-вратарь отбила мяч, который летел в ворота (Видео)

Новости спорта: Невероятный сейв удалось осуществить собаке в матче третьего по силе дивизиона Аргентины.

В матче третьего аргентинского дивизиона Хувентуд Унида де Гуалегуайчу - Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо внезапно выскочившая на поле собака помешала мячу влететь в ворота одной из команд.

Вратарь гостей пытался быстро выбить мяч на половину поля соперника, но ему это помешал сделать игрок хозяев, выставивший ногу. В результате футболист пробил по пустым воротам. Мяч в сетке не оказался: в это время по линии ворот бежала собака и отбила мяч.

Соответствующее видео с сейвом четвероногого друга появилось в Twitter.

Впрочем, гол все равно не был бы засчитан, так как судья еще до героического сейва собаки зафиксировал нарушение правил.

Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Хувентуда".