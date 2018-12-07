Собака-вратарь отбила мяч, который летел в ворота (Видео)

В матче третьего аргентинского дивизиона Хувентуд Унида де Гуалегуайчу - Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо внезапно выскочившая на поле собака помешала мячу влететь в ворота одной из команд.
Вратарь гостей пытался быстро выбить мяч на половину поля соперника, но ему это помешал сделать игрок хозяев, выставивший ногу. В результате футболист пробил по пустым воротам. Мяч в сетке не оказался: в это время по линии ворот бежала собака и отбила мяч.
Соответствующее видео с сейвом четвероногого друга появилось в Twitter.
Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja ! #BuenMartes pic.twitter.com/pxDX7s4MJl
— Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) 4 декабря 2018 г.
Впрочем, гол все равно не был бы засчитан, так как судья еще до героического сейва собаки зафиксировал нарушение правил.
Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Хувентуда".