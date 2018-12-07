WWFC Awards 2018: лучшие спортсмены ММА

Новости спорта: Впервые в Украине наградят лучших спортсменов ММА на гала-вечере WWFC Awards 2018.

25 декабря 2018 года в Киеве во FREEDOM HALL состоится гала-вечер WWFC Awards 2018, посвященный подведению итогов деятельности международной лиги смешанных боевых искусств World Warriors Fighting Championship.

Главное событие вечера – торжественная церемония награждения лучших спортсменов лиги WWFC за 2018 год в различных номинациях, по итогам голосования зрителей и фанатов ММА.

Номинации:

лучший бой года;

лучший нокаут года;

лучший сабмишн года;

прорыв года;

приз зрительских симпатий;

лучший боец года.

Отдать голос победителю каждой из номинаций можно на сайте WWFC Awards 2018 в период с 16 по 25 декабря.

Ведущие премии: шоумен Сергей Притула и «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко

Приглашенные артисты: Полиграф ШарикOFF, Yarmak, MamaRika и дуэт C'ROPE

Напомним, международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13 пройдёт 15 декабря 2018 года в Киеве во Дворце Спорта, а официальная церемония взвешивания – 14 декабря в спортивном клубе «CrossFit Banda II Арена».

Справка

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году.

По данным независимого статистического портала Fight Matrix, среди ММА-организаций лига WWFC занимает 34 место из 500 в мире и 7 место среди стран СНГ.