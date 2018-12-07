Японская фигуристка обошла двух россиянок и побила мировой рекорд

Новости спорта: Японка на Гран-при в Канаде обошла двух россиянок и установила мировой рекорд в фигурном катании.

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд на Гран-при в Ванкувере.

Рика Кихира выиграла короткую программу в Канаде с результатом 82,51, что позволило ей обойти олимпийскую чемпионку россиянку Алину Загитову, тем самым побив мировой рекорд. Еще одна россиянка чемпионка мира Елизавета Туктамышева заняла 3-е место.

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (мировой рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

Стоит отметить, что в связи с введением новой шкалы при оценивании исполнения Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды в фигурном катании.