Украинские биатлонисты о мужском спринте в Поклюке

Новости спорта: Украинские биатлонисты прокомментировали спринтерскую гонку в Поклюке.

Артем Прима

Прежде всего, рад, что получилось чисто отстрелять. Хотя на первой стрельбе я сначала лег не в своей изготовке и пришлось немного сместиться. Из-за этого потратил несколько лишних секунд. Это был мой второй индивидуальный старт, и пока все идет нормально. Не все, конечно, сложилось так, как рассчитывал. Всегда есть, к чему стремится и куда расти. Лыжи работали хорошо, спасибо сервисменам. А вот трасса была подразбитая, местами поплыла из-за того, что до и во время пристрелки нагрелась солнцем.

Сергей Семенов

Тяжело бежать после 20-ки. Не восстановился. На что готов, то и показываю. Я уже говорил, что пока далек от своей лучшей формы.

Дмитрий Пидручный

После болезни было тяжеловато бежать, ведь я практически не делал скоростной работы перед стартом. Скорости совсем нет. А то, что чисто отстрелялся ... Такое часто бывает, что когда стрельба есть - нет скорости, а когда есть скорость - стрельба неудовлетворительная. К тому же, трасса была в ужасном состоянии - мокрая, местами были даже лужи. Думали, ближе к концу гонки она подсушится, но этого не произошло. Персьют, пожалуй, буду бежать, поскольку мне надо тренировать скорость. Надеюсь, что в Хохфильцене смогу бежать более или менее на своем уровне.

Виталий Кильчицкий

Вроде старался, и бежалось легче, чем в индивидуальной гонке. Но мне пока непонятно, почему такие провалы были. Ветра не было, лыжи хорошо держали. Трасса, конечно, была немного разбитой, но условия для всех были одинаковы. Надо разбирать результаты с тренером, смотреть, что было не так.