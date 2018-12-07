Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке

Украинские биатлонисты о мужском спринте в Поклюке

Украинские биатлонисты о мужском спринте в Поклюке
18:44 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта: Украинские биатлонисты прокомментировали спринтерскую гонку в Поклюке.

Артем Прима

Прежде всего, рад, что получилось чисто отстрелять. Хотя на первой стрельбе я сначала лег не в своей изготовке и пришлось немного сместиться. Из-за этого потратил несколько лишних секунд. Это был мой второй индивидуальный старт, и пока все идет нормально. Не все, конечно, сложилось так, как рассчитывал. Всегда есть, к чему стремится и куда расти. Лыжи работали хорошо, спасибо сервисменам. А вот трасса была подразбитая, местами поплыла из-за того, что до и во время пристрелки нагрелась солнцем.

Сергей Семенов

Тяжело бежать после 20-ки. Не восстановился. На что готов, то и показываю. Я уже говорил, что пока далек от своей лучшей формы.

Дмитрий Пидручный

После болезни было тяжеловато бежать, ведь я практически не делал скоростной работы перед стартом. Скорости совсем нет. А то, что чисто отстрелялся ... Такое часто бывает, что когда стрельба есть - нет скорости, а когда есть скорость - стрельба неудовлетворительная. К тому же, трасса была в ужасном состоянии - мокрая, местами были даже лужи. Думали, ближе к концу гонки она подсушится, но этого не произошло. Персьют, пожалуй, буду бежать, поскольку мне надо тренировать скорость. Надеюсь, что в Хохфильцене смогу бежать более или менее на своем уровне.

Виталий Кильчицкий

Вроде старался, и бежалось легче, чем в индивидуальной гонке. Но мне пока непонятно, почему такие провалы были. Ветра не было, лыжи хорошо держали. Трасса, конечно, была немного разбитой, но условия для всех были одинаковы. Надо разбирать результаты с тренером, смотреть, что было не так.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный, Поклюка-2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
02 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
03 Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
04 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
05 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь