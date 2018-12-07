"Сегодня что-то пошло не так": Фуркад о провальном спринте в Поклюке

Новости спорта: Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результат спринта на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Фуркад допустил один промах и уступил Йоханнесу Бе, показавшему лучшее время, более 1 минуты 12 секунд. Фуркад выразил недоумение своим результатом.

"Повлияла ли вчерашняя тяжёлая гонка? Дело не во вчерашней гонке. Сегодня что-то пошло не так. Конечно, я очень сильно расстроен. Есть вопросы к себе. Я нахожусь в неплохой форме, в смешанной эстафете я был очень быстр. Сегодня я должен был выступить лучше", — сказал Фуркад в эфире "Матч ТВ".

Накануне, 6 декабря, Фуркад стал победителем индивидуальной гонки. Индивидуальная гонка была перенесена на один день из-за сильного тумана.