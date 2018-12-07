Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке

Сегодня, 7 декабря, в словенской Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Йоханнес Тингнес Бе, показав феноменальную скорость на трассе, выиграл заезд даже с учетом одного штрафного круга. Эта победа вывела норвежца на первое место в личном рейтинге Кубка мира по итогам двух гонок (6 декабря прошла "индивидуалка", - прим. ред.). На втором месте в КМ располагается француз Антонин Гигонна, который в спринте показал второй результат. Третье место за австрийцем Симоном Эдером, который в спринтерской гонке был лишь 9-м.
Прошлогодний обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад после победы в индивидуальной гонке провалил спринт и пока занимает лишь 4-е место в общем зачете.
|#
|Имя
|Очки
|1
|Йоханнес Тингнес Бе
|96
|2
|Антонин Гигонна
|88
|3
|Симон Эдер
|80
|4
|Мартен Фуркад
|77
|5
|Александр Логинов
|60
|6
|Себастьян Самуэльссон
|59
|7
|Михал Крчмарж
|57
|8
|Симон Дестьё
|55
|9
|Йоханнес Кюн
|54
|10
|Тарьей Бё
|49
|11
|Кристиан Гоу
|49
|12
|Артем Прима
|48
|13
|Ларс-Хельге Биркланд
|47
|14
|Яков Фак
|45
|15
|Сергей Семенов
|42
|16
|Симон Шемпп
|41
|17
|Бенедикт Долль
|40
|18
|Кантен Фийон Майе
|39
|19
|Синдре Петтерсен
|38
|20
|Феликс Ляйтнер
|36
|21
|Лукас Хофер
|36
|22
|Матвей Елисеев
|35
|23
|Хенрик Лабелунд
|34
|24
|Ондржей Моравец
|32
|25
|Ветле-Сьястад Кристиансен
|30
|26
|Юлиан Эберхард
|30
|27
|Мартин Понсилуома
|30
|28
|Беньямин Вегер
|29
|29
|Дмитрий Малышко
|29
|30
|Йеспер Нелин
|28
|31
|Скотт Гоу
|27
|32
|Андрей Расторгуев
|25
|33
|Евгений Гараничев
|24
|34
|Тобиас Эберхард
|23
|35
|Эрленн Бьонтегор
|23
|36
|Антон Синапов
|22
|37
|Эрик Лессер
|18
|38
|Томас Бормолини
|18
|39
|Эмильен Жаклен
|18
|40
|Микито Тачизаки
|17
|41
|Кароль Домбровски
|16
|42
|Шон Доэрти
|15
|43
|Марио Долдер
|15
|44
|Красимир Анев
|13
|45
|Арнд Пайффер
|11
|46
|Лейф Нордгрен
|11
|47
|Артем Тищенко
|10
|48
|Тьерри Ченаль
|9
|49
|Доминик Ландертингер
|8
|50
|Владимир Илиев
|8
|51
|Роман Еремин
|7
|52
|Доминик Виндиш
|6
|53
|Мартин Отченаш
|3
|54
|Теро Сеппяля
|3
Напомним, 8 декабря, пройдет женская спринтерская гонка. Начало в 15:15 по киевскому времени.