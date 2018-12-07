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Пятница, 07.12.2018
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Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке

Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке

Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке
20:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Йоханнес Тингнес Бе захватил лидерство в Кубке мира по биатлону по итогам двух личных гонок.

Сегодня, 7 декабря, в словенской Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Йоханнес Тингнес Бе, показав феноменальную скорость на трассе, выиграл заезд даже с учетом одного штрафного круга. Эта победа вывела норвежца на первое место в личном рейтинге Кубка мира по итогам двух гонок (6 декабря прошла "индивидуалка", - прим. ред.). На втором месте в КМ располагается француз Антонин Гигонна, который в спринте показал второй результат. Третье место за австрийцем Симоном Эдером, который в спринтерской гонке был лишь 9-м. 

Прошлогодний обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад после победы в индивидуальной гонке провалил спринт и пока занимает лишь 4-е место в общем зачете.

# Имя Очки
1 Йоханнес Тингнес Бе 96
2 Антонин Гигонна 88
3 Симон Эдер 80
4 Мартен Фуркад 77
5 Александр Логинов 60
6 Себастьян Самуэльссон 59
7 Михал Крчмарж 57
8 Симон Дестьё 55
9 Йоханнес Кюн 54
10 Тарьей Бё 49
11 Кристиан Гоу 49
12 Артем Прима 48
13 Ларс-Хельге Биркланд 47
14 Яков Фак 45
15 Сергей Семенов 42
16 Симон Шемпп 41
17 Бенедикт Долль 40
18 Кантен Фийон Майе 39
19 Синдре Петтерсен 38
20 Феликс Ляйтнер 36
21 Лукас Хофер 36
22 Матвей Елисеев 35
23 Хенрик Лабелунд 34
24 Ондржей Моравец 32
25 Ветле-Сьястад Кристиансен 30
26 Юлиан Эберхард 30
27 Мартин Понсилуома 30
28 Беньямин Вегер 29
29 Дмитрий Малышко 29
30 Йеспер Нелин 28
31 Скотт Гоу 27
32 Андрей Расторгуев 25
33 Евгений Гараничев 24
34 Тобиас Эберхард 23
35 Эрленн Бьонтегор 23
36 Антон Синапов 22
37 Эрик Лессер 18
38 Томас Бормолини 18
39 Эмильен Жаклен 18
40 Микито Тачизаки 17
41 Кароль Домбровски 16
42 Шон Доэрти 15
43 Марио Долдер 15
44 Красимир Анев 13
45 Арнд Пайффер 11
46 Лейф Нордгрен 11
47 Артем Тищенко 10
48 Тьерри Ченаль 9
49 Доминик Ландертингер 8
50 Владимир Илиев 8
51 Роман Еремин 7
52 Доминик Виндиш 6
53 Мартин Отченаш 3
54 Теро Сеппяля 3

Напомним, 8 декабря, пройдет женская спринтерская гонка. Начало в 15:15 по киевскому времени.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Йоханнес Тингнес Бе, Поклюка-2018.
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