Биатлон: состав сборной Украины на женский спринт 8 декабря

Стал известен старт-лист женской сборной Украины на спринтерскую гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке, которая состоится в субботу, 8 декабря.
Тренер женской сборной Андрей Прокунин задействует пять спортсменок.
Спринт. Женщины (15:15)
15. Валя Семеренко
22. Анастасия Меркушина
28. Юлия Джима
60. Юлия Журавок
99. Елена Пидгрушная
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Джима станет первой украинкой с 2014 года, которая выйдет на старт этапа Кубка мира в желтой майке лидера. Последней украинской биатлонисткой, которая возглавляла общий зачет КС, была Валя Семеренко.
Напомним, на этапе в Поклюке Юлия Джима выиграла первое международное «золото» в индивидуальной гонке в карьере. Украинская биатлонистка возглавила общий зачет Кубка мира. Этап Кубка мира в словенской Поклюке пройдет с 2 по 9 декабря.