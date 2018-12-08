Биатлон: состав сборной Украины на женский спринт 8 декабря

Новости спорта: Джима станет первой украинкой с 2014 года, которая выйдет на старт этапа Кубка мира в желтой майке лидера.

Стал известен старт-лист женской сборной Украины на спринтерскую гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке, которая состоится в субботу, 8 декабря.

Тренер женской сборной Андрей Прокунин задействует пять спортсменок.

Спринт. Женщины (15:15)

15. Валя Семеренко

22. Анастасия Меркушина

28. Юлия Джима

60. Юлия Журавок

99. Елена Пидгрушная

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Джима станет первой украинкой с 2014 года, которая выйдет на старт этапа Кубка мира в желтой майке лидера. Последней украинской биатлонисткой, которая возглавляла общий зачет КС, была Валя Семеренко.

Напомним, на этапе в Поклюке Юлия Джима выиграла первое международное «золото» в индивидуальной гонке в карьере. Украинская биатлонистка возглавила общий зачет Кубка мира. Этап Кубка мира в словенской Поклюке пройдет с 2 по 9 декабря.