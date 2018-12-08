Мартен Фуркад: Мы проведем ряд тестов и найдем корень проблем

Новости спорта: Лидер мирового биатлона Мартен Фуркад рассказал о провале в спринте Поклюки.

Мартен Фуркад прокомментировал свой вчерашний провал в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке:

«24-е место стало настоящей пощечиной для меня и всех тренеров. Гонка оставила много вопросов, на которые хотел бы найти ответы. В ближайшее время мы проведем ряд тестов и попытаемся выяснить корень проблем.

Я делал все возможное, однако не чувствовал себя комфортно на лыжне. В последние дни не чувствовал себя плохо, но и хорошей ситуации вокруг своего хода не наблюдал. Возможно, дело в лыжах, возможно, в моей форме. Ответы последуют только после ряда тестов».

Martin Fourcade, après sa décevante 24e place sur le sprint : « Une grosse claque » https://t.co/cFIa65AzvS pic.twitter.com/ojlK4zReGZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) 7 декабря 2018 г.

В воскресенье, 9 декабря, состоятся последние гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке: гонка преследования у мужчин 12:45, гонка преследования у женщин 15:45.