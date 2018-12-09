UFC 231. Результаты боев

Главным его событием стала титульная встреча в полулёгком весе Макса Холлоуэя и Брайана Ортеги. Победу в бою одержал Холлоуэй, который доминировал на протяжении всего поединка и забирал раунд за раундом. Перед заключительной пятиминуткой врачи не дали разрешения Ортеге продолжить схватку.
Таким образом, рефери пришлось зафиксировать победу Холлоуэя техническим нокаутом, благодаря чему Макс защитил титул чемпиона в полулёгком весе.
UFC 231
Основной кард:
Макс Холлоуэй — Брайан Ортега — победа Холлоуэя техническим нокаутом
Валентина Шевченко — Йоанна Енджейчик — победа Шевченко единогласным решением судей
Гуннар Нельсон — Алекс Оливейра — победа Нельсона удушающим приёмом во втором раунде
Хаким Давуди — Кайл Бочняк — победа Давуди раздельным решением судей
Тьяго Сантос — Джимми Манува — победа Сантоса нокаутом во втором раунде.