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UFC 231. Результаты боев

UFC 231. Результаты боев
09:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ufc

Новости спорта: В Торонто (Канада) на "Скоушабэнк-Арена" завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 231.

Главным его событием стала титульная встреча в полулёгком весе Макса Холлоуэя и Брайана Ортеги. Победу в бою одержал Холлоуэй, который доминировал на протяжении всего поединка и забирал раунд за раундом. Перед заключительной пятиминуткой врачи не дали разрешения Ортеге продолжить схватку.

Таким образом, рефери пришлось зафиксировать победу Холлоуэя техническим нокаутом, благодаря чему Макс защитил титул чемпиона в полулёгком весе.

UFC 231

Основной кард:

Макс Холлоуэй — Брайан Ортега — победа Холлоуэя техническим нокаутом

Валентина Шевченко — Йоанна Енджейчик — победа Шевченко единогласным решением судей

Гуннар Нельсон — Алекс Оливейра — победа Нельсона удушающим приёмом во втором раунде

Хаким Давуди — Кайл Бочняк — победа Давуди раздельным решением судей

Тьяго Сантос — Джимми Манува — победа Сантоса нокаутом во втором раунде.

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Все по теме:

MMA, Новости ММА, UFC 231, Смешанные единобортсва, Макс Холлоуэй - Брайан Ортега, Валентина Шевченко - Йоанна Енджейчик.
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