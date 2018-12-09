Биатлон. Где и когда смотреть гонки 9.12.2018

Сегодня, 9 декабря, в словенской Поклюке пройдут сразу две гонки - преследование у мужчин и женщин. Женский персьюит станет заключительной гонкой в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Мужчины выйдут на старт в 12:45 по киевскому времени, женщины - в 15:45. Оба заезда будут транслировать в Украине в прямом эфире на канале UA:ПЕРВЫЙ.
Составы сборной Украины:
Преследование. Мужчины (12:45)
13. Артем Прима +0:51
37. Сергей Семенов +1:36
58. Дмитрий Пидручный +1:57
Преследование. Женщины (15:45)
7. Елена Пидгрушная +0:49
20. Юлия Джима +1:15
25. Валя Семеренко +1:23
46. Анастасия Меркушина +1:51