Биатлон. Где и когда смотреть гонки 9.12.2018

Новости спорта: 9 декабря завершится первый этап Кубка мира по биатлону в Словении.

Сегодня, 9 декабря, в словенской Поклюке пройдут сразу две гонки - преследование у мужчин и женщин. Женский персьюит станет заключительной гонкой в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Мужчины выйдут на старт в 12:45 по киевскому времени, женщины - в 15:45. Оба заезда будут транслировать в Украине в прямом эфире на канале UA:ПЕРВЫЙ.

Составы сборной Украины:

Преследование. Мужчины (12:45)

13. Артем Прима +0:51

37. Сергей Семенов +1:36

58. Дмитрий Пидручный +1:57

Преследование. Женщины (15:45)

7. Елена Пидгрушная +0:49

20. Юлия Джима +1:15

25. Валя Семеренко +1:23

46. Анастасия Меркушина +1:51